A férfiak mezőnyében szintén új rekord született. A két legjobb egészen hétfő hajnalig űzte, hajtotta egymást és magát a pályán. Egészen elképesztő, az előző két verseny másodikja, Geszti Péter 63 kört (422,478 km) teljesített és lett magyar bajnok. (Tavaly Csécsei 52 körrel aratott sikert.) Szintén fantasztikus űrteljesítményt nyújtott Fodor Szilárd, aki 415,772 km-ig tartotta a lépést Gesztivel. A harmadik helyet Beda Szabolcs szerezte meg 46 körrel, azaz 308,476 megtett km-rel.

A férfiaknál 107, a nőknél 48 futó állt rajthoz, közülük összesen 124-en teljesítettek 50 kilométer felett, ami szintén kiemelkedő eredmény.

Baranyai Máté főszervező lapunknak elmondta, kiválóan sikerült az esemény, jól látszik, hogy egyre népszerűbb a backyard ultra szakág. Ezzel párhuzamosan az eredmények is egyre jobbak. - Dinamikusan fejlődik a verseny, egyre többen akarják kipróbálni magukat. Nem csoda, hiszen ez egy különleges megmérettetés, amelyen mindenki úgy fut, ahogy szeretne. Emellett kitűnő csapatépítő program, igazi közösségi élmény is.

Megtudtuk tőle, jövőre is lesz 1 Way Ticket, sőt újdonságokkal is szolgál majd a rendezvény.