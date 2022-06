A Veszprém Arénában tartott médianapon Gulyás hangsúlyozta, úgy szeretnének játszani Kölnben, ahogyan az egész szezonban tették, magukkal foglalkozni és a saját játékukat erőltetni. Az elődöntőről megjegyezte, ismerik az ellenfelet, tudják, hogy mik a lengyel Kielce erősségei. Ezekre megpróbálnak felkészülni, miközben saját erősségeiket is igyekeznek fejleszteni. Pillanatnyi szituációk, egy-egy játékos jó formája, vagy egy-egy kapus jó periódusa is döntő lehet – vélekedett a tréner.

A Szeged elleni szombati bajnoki döntőben elszenvedett utolsó másodperces vereség után úgy érzi, összezárt a közösség, mert jó a csapategységük. A másodedző jó lehetőségként értékelte a négyes döntőt azért is, hogy ne rossz érzésekkel kelljen lezárniuk a szezont. „Már a legjobb négyben vagyunk, és a világ legjobb csapata lehetünk, ez motivál minket” – fogalmazott.

Gulyás Péter arról is beszélt, nagy várakozásokkal tekint a négyes döntő elé, amelyen játékosként már többször is részt vett, edzőként azonban először szerepel a tornán. Ez a kézilabda legnagyobb ünnepe, nem véletlenül ez a záróceremóniája az európai kézilabdaszezonnak – hangsúlyozta.

BL-győzelemmel zárná a szezont Ligetvári Patrik válogatott balátlövő is, aki nagy dolognak nevezte, hogy a Veszprém a legjobb négy közé jutott, de mint mondta, a hétvégén szeretnék ezt fokozni. A négyes döntőben bármi megtörténhet – emelte ki a játékos. Hozzátette, egyelőre az a legfontosabb, hogy az elődöntőben minden összeálljon, a szurkolók támogatását meghálálva döntőbe jussanak, és küzdhessenek a trófeáért. A szombaton elvesztett bajnoki döntő pluszmotivációt is ad a minél jobb eredmény eléréséhez a BL négyes döntőjében – jelentette ki Ligetvári.

A BL négyes döntőjét szombaton és vasárnap rendezik Kölnben, az elődöntőben a Veszprém a Kielcével, a másik ágon a német THW Kiel a Barcelonával találkozik.