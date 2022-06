- Két nemzetközi szabványú, villanyvilágítással ellátott élőfüves pálya és egy szintén szabvány villanyvilágítással ellátott műfüves pálya kivitelezése van folyamatban – mondta a beruházás helyszínén a Naplónak Csákvári Tamás, a Balatonfüredi FC elnöke. - A terület a 71-es főút mellett, a centerpályánktól néhány száz méterre található, és az önkormányzat tulajdonában van. A pályák kapcsán – ez az MLSZ-pályázatnak a feltétele is volt - 15 éves használati jogot kapott az egyesületünk.

A pályák TAO támogatásból épülnek, és Csákvári Tamás elmondása szerint most tartanak a megvalósítás utolsó szakaszában, ottjártunkkor a földmunkákat végezte a kivitelező. Megtudtuk azt is, hogy reményeik szerint a műfüves pálya július elejére, míg az élőfüves pályák, amint a terület vízellátásának gondjai megoldódnak, feltehetően ősz elejére készülhetnek el.

Az elnök kérdésünkre kijelentette, amikor biztos vízhozamot tudnak garantálni, akkor lehet az élőfüvet telepíteni. Nem kevés, napi 30 köbméter vízre van szükség, ám természetesen mindez időjárásfüggő is. Mindezt vezetékes vízből költséges lenne megoldani, ezért kúttal oldják meg a vízellátást.

- A minőségi munkához mindenképpen szükség van jó pályákra – válaszolta felvetésünkre az elnök. - A városi pályánk a területi adottságok miatt már nem volt fejleszthető, ráadásul az élőfüves pályánkat – ami immár 14 éves – az idő megtépázta. Felújításra szorulna, ezért gondoltuk azt 2017-ben, hogy célszerű lenne egy edzőközpont kialakítása.

A tervek szerint az épülő futballpályákon tartja majd edzéseit a klub felnőtt, NB III-as csapata és az utánpótlás is. Utóbbiak bajnoki mérkőzései is az új helyen lesznek lejátszva, ezzel is tehermentesítve a mostani centerpályát.

- Nem csak mi, hanem a velünk együttműködő utánpótlás-egyesületek is használni fogják az új pályákat – tette hozzá Csákvári Tamás.

A beruházás bruttó 360 millió forintból valósul meg, plusz a további, úgynevezett kiszolgáló beruházások újabb 100 millió forintot kóstálnak.

Borgulya István, a csapat edzője örül a befektetésnek. Úgy vélte, a szakmai munkához ma már elengedhetetlenek a minőségi pályák, így a mostani beruházás is sokat jelent majd a klub életében.

- Nagyon sokat jelent, hogy a játékosok, az edzők milyen körülmények között dolgozhatnak – hangsúlyozta az edző. - A mi időnkben, a Honvédnál volt, hogy salakon edzettünk, most pedig szuperek a körülmények. Minden adott a jó focihoz!