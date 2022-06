Múlt pénteken nyerni tudott a legnagyobb honi rivális otthonában a Telekom Veszprém, azaz nemcsak egygólos, hanem komolyabb lélektani előnnyel is rendelkezik. A jelenlegi formák és a papírforma szerint semmi nem akadályozhatja meg, hogy a bakonyiak begyűjtsék a bajnoki címet, ám az egy találat önmagában nem sokat jelent a kézilabdában. A sikerhez az is kell, hogy mentális fölényét végig megőrizze a csapat a Szegeddel szemben, és a Tisza-partiak „ne jussanak levegőhöz”. A Pick ugyanis van annyira jó csapat, hogyha esélyt kap, él is vele. Momir Ilics legénységének ezt kell elkerülnie a várhatóan rendkívül kemény, szikrázó összecsapáson.

A múlt heti első meccs is nagyon kiélezett és szoros volt. A Szeged többször is vezetett három góllal, a vendégek kettővel mentek a hajrában, ezzel együtt „döntetlen szagú” volt a találkozó. Az is lett volna, ám a Veszprém kihasználta az utolsó másodperceket, Jahja bombázott a hálóba, és ezzel 28-29-es végeredmény született.

– Egy góllal kaptunk ki, minimális a különbség, viszont a saját otthonunkban szenvedtünk vereséget, ami persze nem előnyös. Megpróbálunk javítani a hibákon, és mindent elkövetünk azért, hogy idegenben megőrizzük bajnoki címünket – nyilatkozta a találkozót követően a címvédő Pick Szeged rutinos mestere, Carlos Pastor.

Momir Ilics azt emelte ki, hogy igazán kemény, küzdelmes csatát vívott a két csapat. Nagy dolog a Tisza-partiak otthonában győzni, de a visszavágóra úgy kell tekinteni, hogy 0-0-ról indulnak az együttesek.

A riválisok természetesen maximálisan ismerik egymást, nehéz meglepetéssel szolgálnia bárkinek is, viszont mindkét oldalon bőven vannak olyan játékelemek, amelyeken lehet javítani a visszavágóra.

– Azt gondolom, támadásban tudunk még előrelépni szombatig, képesek vagyunk gyorsabb játékra, és a lerohanásainkat jobban ki tudjuk majd használni. Fontos, hogy mi erőltessük rájuk a saját játékunkat, és ne fordítva. Persze vannak dolgok, amiken tudunk változtatni, de apróságokon fog múlni; az a csapat fog nyerni szombaton, amelyik jobban akarja, jobban harcol érte – fogalmazott Gasper Marguc, a Telekom Veszprém szlovén szélsője az egyesület hivatalos internetes oldalának.

– Ezúttal mi játszunk hazai pályán, ráadásul egygólos előnyből várjuk a visszavágót. Kézilabdában persze könnyen ledolgozható ez a különbség, de a Szegednek nincs vesztenivalója, nem lesz rajtuk nagy nyomás, valószínűleg az első perctől kezdve nekünk esnek majd. Csak arra kell figyelnünk, hogy a saját játékunkat játsszuk, ne hagyjuk kizökkenteni magunkat – nyilatkozta a beállós Andreas Nilsson.

Ami a szegedi oldalt illeti, a címvédő öt hétméterest és sok helyzetet hibázott el az első meccsen, ebben nagy szerepe volt Rodrigo Corra­lesnek, a spanyol kapus összesen 17-szer tudott védeni. Ha a támadási hatékonyságban nem javulnak a Tisza-partiak, biztosan nem lesz esélyük a bravúrra.

Dolgukat nehezíti, hogy a kőkemény veszprémi védekezés mögött nemcsak Corrales, hanem poszttársa, Vladimir Cupara is világklasszis-teljesítményre képes.

A bajnoki döntő második felvonása ma 17.45-kor kezdődik.