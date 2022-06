A kézilabdaszezon egyik legjobban várt eseményét rendezik meg ezen a hétvégén Kölnben, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében ismét szoríthatunk a Veszprémért. A bakonyiak – akik csütörtökön utaztak el Németországba – mellett három másik nagyágyú szerepel a minitornán, a lengyel Kielce, a német THW Kiel és a spanyol Barcelona küzd még a trófeáért.

Szombaton előbb a Veszprém és a Kielce (15.15), majd (18.00) a Kiel és a Barcelona csatázik a fináléba kerülésért. A győztesek vasárnap 18 órakor csapnak össze a mindent eldöntő meccsen, előtte, 15.15-kor játszanak a bronzéremért az elődöntő vesztesei.

- Klubszinten a final four a csúcs, mindig izgatottan készülünk rá. Nekem ez lesz a hatodik, bízom benne, hogy jobban szerepelünk rajta, mint az első ötön. Ismerjük a négyes döntőt, van bőven tapasztalatunk róla, hozzászokni mégsem lehet, hiszen ez mindig más, mindig különleges – nyilatkozta a Naplónak Lékai Máté, a Telekom Veszprém irányítója, aki az elődöntőbeli riválissal kapcsolatban elmondta, számára mindegy volt, mit hoz a sors(olás). - Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, mind a négy csapat rendkívül erős. Egyikről sem lehet azt mondani, hogy nincs esélye a végső sikerre. Talán a sérülések miatt tizedelt Kiel van egy kicsit rosszabb helyzetben, viszont ők „hazai pályán” játszanak, de egyébként sem szabad sosem leírni a németeket.

Lékai Máté kérdésünkre elmondta, nincs bevált módszer arra vonatkozóan, hogy kell két nap alatt mindkét meccsen eredményesen szerepelni. Ha birtokában lenne egy ilyen ”titoknak”, már elnyerték volna korábban a BL-serleget. - Ez alapján most valamit máshogy kell csinálnunk, mint eddig – fejtegette, - Őszintén szólva nem tulajdonítunk túl sok jelentőséget annak, hogy két nap alatt kétszer is pályára kell lépni, hiszen itt mindenki beletesz mindent, teljesen mindegy, hogy mennyire fáradt. Az utolsó leheletig küzdünk, aztán jön a szünet. Én is ezt tudom ígérni, mindent beleadunk, és meglátjuk, az mire lesz elég.

Az irányító a Kielce játékával kapcsolatban kiemelte: a lengyelek minden játékosa fantasztikusan jól ismeri a rendszert, amelyet óraműpontossággal alkalmaznak Talant Dujsebajev tanítványai. - Ők ugyanúgy készülnek ránk, mint mi rájuk. Egy meccsen bármi megtörténhet, és nem számít, mi volt a múltban. A most számít, egy elődöntő és egy helyosztó, apróságokon múlik majd, ki veszi ezeket sikerrel.

Lékai Máté a Szeged elleni vesztes bajnoki döntőre visszautalva úgy fogalmazott, hogy elképzelhetetlennek tartotta a meccs előtt, hogy hazai pályán kikapjanak a nagy riválistól. - Mindenki nagyon szomorú emiatt, de ha megnyernénk a BL-t, biztosan örömmel mennénk nyári szünetre – tette hozzá.