A saját nevelésű beállós, Kemény László, aki a csapatkapitányi posztot is betölti, egy éves kontraktust kötött, a kapus Tóth Mihály két esztendővel hosszabbított. A fürediekkel kapcsolatos hír, hogy Bősz Dánielt megműtötték, a keresztszalag-szakadást szenvedett hálóőr már el is kezdte a rehabilitációt. Mint ismeretes, idén a BKSE bronzérmes lett az élvonalban, így a következő idényben a honi feladatok mellett nemzetközi szinten, az Európa Ligában is megméretteti magát.