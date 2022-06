Tíz napot töltött a spanyolországi Marbellában Törteli Balázs, aki Pedro Diazzal dolgozott együtt. A kubai edző több tanítványát is olimpiai éremig vezette és a profi ökölvívásban is komoly eredményeket ért el. Az edzésekben segített az a Ruszlan Csagajev is, akit nem kell bemutatni a sportág kedvelőinek. Az üzbég nehézsúlyú bokszoló annak idején az amatőröknél és a profiknál is világbajnoki címet szerzett. Utóbbit 2009-ben Vlagyimir Klicsko ellen veszített el.

Törteli Balázs rengeteget edzett, napi két tréning volt a programban, emellett mérhetetlenül sok tapasztalatot gyűjtött össze a rutinos mesterek és a nagy tudású társak mellett.

Megtudtuk, a 30 éves sportoló – akik áprilisi visszatérése óta két meccset nyert – hamarosan újra versenyez majd, előreláthatólag júliusban lép ringbe.

A Veszprémből induló Törteli Balázs négy esztendőt hagyott ki a profi ökölvívásban, miután elhatározta, hogy ismét kesztyűt húz, Székesfehérváron, majd Budakalászon vívott mérkőzést.

Mindkét alkalommal magabiztos sikerrel hagyta el a ringet.