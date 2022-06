Idén is két sportágban mérettethetik meg magukat a résztvevők, akiket a végén ezúttal is színes programok várnak.

Július 23-án várhatóan idén is sok ezer ember vág neki a Révfülöp és Balatonboglár közötti távnak, hogy biztonságos körülmények között átszelhessék a „magyar tengert”. A tavalyi évhez hasonlóan az 5,2 km-es táv mellett a 2,6 km-es féltávra is várják az úszókat a szervezők. Idén második alkalommal SUP-pal is nekivághatnak az 5,2 km-es távnak azok, akik nem az átúszást, hanem a Balaton-áthúzást választják.

A megrendezésről az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumával és a Balatoni Vízirendészettel történő egyeztetést követően, az esemény előtt két nappal, csütörtökön délben születik döntés.

Az esetleges rossz időjárás miatti tartalék napok: július 24., 30., 31., augusztus 6., 7., 13., 14.