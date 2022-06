A futam után Ákos lapunk érdeklődésére elmondta, hogy nagyon izgult, mert, mint mindig, ezúttal is nyerni szeretett volna. Ez végül összejött, s bár voltak nehéz szakaszok, a legjobb időt futotta a Junior I.-es versenyzők között. Azt már édesapja, az egykori versenyző, Zsigmond Péter mondta el, hogy a legkisebbek három kört mennek a szabadedzés és az időmérő után, s a leggyorsabb nyeri a futamot. Náluk még nincs a közvetlenül egymás elleni versenyzés, kizárólag az egyedül megtett táv ideje számít. Bár Ákos már nagyon szeretne a „test-test” elleni küzdelemben is indulni, de erre kicsit még várnia kell, hiszen korosztályában a felső határ 11 év.

Forrás: Szijártó János/Napló



Ákos édesapjától örökölte az autósport iránti szenvedélyét, már ötéves korában autóban ült. Nagy álma, hogy rallycrossversenyző legyen, s ehhez szülei, nagyszülei minden segítséget megadnak neki. Jelenleg a Dunántúli Roncsderby és Amatőr Autocross bajnokságban szerepel, ahol négyből három futamot megnyert 1000 köbcentis Suzukijával. Édesapja korábban tíz éven át versenyzett az országos rally­crossbajnokságban, így Ákos tulajdonképpen beleszületett az autósportba. Ahogy cseperedett, egyre többet tudott meg a járművekről, a kisfiút ismerték a depókban, és ő is tudott mindent a versenyzőkről és járműveikről. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy ötévesen már vezetett.

Forrás: Szijártó János/Napló



Gokartozik is, és nagy dilemmája, hogy melyiket szereti jobban. Nem tudja eldönteni, mindig azt kedveli, amelyikben ül éppen. Az autocross mellett a Gokart Talent Cup néven ismert tehetségkutató kupasorozatban is részt vesz. Utóbbinál a versenyzők többsége gyerek, tulajdonképpen itt nevelődik a hazai utánpótlás. Ákosék Csepregre, Kecskemétre és Bruckba járnak edzeni, de Dunaszerdahely is tervben van. Péter azt külön kiemelte, hogy a gokart az a műfaj, ahol az útfelület közelsége miatt rendkívül gyors reflexre és pontosságra van szükség. – Mert különben elszállsz! – vágott közbe Ákos.

A sümegi kisfiúval egyébként edzőként, mentorként Vingler Attila többszörös gokart magyar bajnok foglalkozik. – Igazi szaktekintély, hazánkban nála jobb embert nem találhattunk volna. Hangsúlyozom, ő választja ki azokat a gyerekeket egy előzetes felmérés után, akiket tehetségesnek talál, akikhez „adja a nevét” – tette hozzá Péter. Ákos idén három fordulóban ült gokartba, van egy második, egy harmadik és egy negyedik helyezése.

Zsigmond Ákost szülei, Péter és Edina mindenben támogatják

Forrás: Szijártó János/Napló



Persze a második osztályos, illetve már a harmadikba készülő Ákosnak nemcsak ral­lyból és gokartból áll az élete. Amikor kiszáll a járműből, ugyanolyan gyerek, mint a többi. Vannak barátai, szereti a rajzot, a matekot, a nyelvtant, és természetesen a mozgás is életeleme. Izgatottan várja a nyaralást, ami azért kicsit autózás is lesz. Csoportosan utaznak gokartosok Olaszországba, a Garda-tó mellé, ahol egészen kiváló pálya van. Európában talán a legjobb. Itt több napon át lehet vezetni, edzeni. Egy ilyen edzés alkalmával a kisfiú akár 120–140 kilométert is megtesz gokartjával naponta, versenytempóban. A fennmaradó egy hetet pedig tényleg a felhőtlen kikapcsolódásra fordíthatják a résztvevők, így Zsigmondék is.