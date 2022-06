A házigazda és rendező Balaton Sportegyesület elnöke, Havasi Rita lapunkat a helyszínen, a szigligeti pétanque pályáknál arról tájékoztatta, hogy a magyarokon kívül izraeli és szlovák versenyzők is érkeztek hozzájuk. - Egy francia mesteredző, Jean Casale és egy többszörös spanyol bajnok, David Sanchez foglalkozik a játékosokkal. Tőlük mindenki tanulhat, bár megjegyzem, az edzőtáborba nem kezdők, hanem aktív versenyzők, válogatott játékosok érkeztek. Októberben lesz a juniorok és reménységes Európa Bajnoksága, amelyre remek felkészülési lehetőség a mostani. De vannak felnőttek is, akik ezúttal igazi szaktekintélyek segítségével csiszolhatják tudásukat - hangsúlyozta Havasi Rita. A táborba egyébként vártak mongol résztvevőket is, de ők egy baleset miatt nem tudtak eljönni. Az edzőtábor szombaton, egy nemzetközi versennyel zárul Szigligeten, ahol egyszerre akár 33 pétanque pályán mérhetik össze tudásukat a résztvevők.