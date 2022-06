– Egy kicsit nehezebb tavaszra számítottam a bennmaradásért folytatott harcban, úgy éreztem, tovább fog tartani, akár a szezon utolsó meccseiig – fogalmazott a Napló érdeklődésére Borgulya István, a csapat edzője.

– Ám ahogy sorban jöttek a találkozók, láttam, hogy összeállunk, éreztem a srácokon az elszántságot. Azok a játékosok, akik a téli szünetben csatlakoztak hozzánk, jól beilleszkedtek, csapatban is működtek, és jöttek az eredmények.

Az edző beszélt arról is, annak ellenére, hogy szereti a támadófutballt, „vissza kellett vennie”.

– A felállásban a két belső védekező középpályással visszaálltunk. Lényegében a védekezésre helyeztük a hangsúlyt – magyarázta. – Ha a védekezésről beszélünk, akkor fontos megemlíteni, hogy a védelembe kellettek olyan játékosok, akik ezt a feladatot meg tudták oldani. Ehhez tett sokat például a rutinos Katona Attila, aki a kommunikációjával is rengeteget segített. Burucz Barna sérülése után szükség volt egy ilyen habitusú emberre hátra, és úgy érzem, Attila nagyon jól állta a sarat, egyfajta jobbkezem is volt a pályán. Kevesebb gólt kaptunk, és jó néhány meccset lehoztunk kapott gól nélkül.

Borgulya István kiemelte, a tavaszi szezon elején nemcsak egy-egy labdarúgója osztozott a gólon, hanem mások is betaláltak. Kérdésünkre, hogy mennyire foglalkozott az ellenfelekkel, elárulta:

– Mindig feltérképezem őket, a gyenge pontját, pontjait keresem a csapatoknak – magyarázta. – Van egy játékunk, és azon belül azt keresem, mi lehet az ellenfél játékának a gyengéje. Szeretem, ha a mi kezünkben van a meccs, persze ehhez olyan keret is kell. Ugyanakkor természetesen minden mérkőzés más.

Felvetettük: a nyugati csoportban sok az akadémiák NB III-as csapata, nem is beszélve azokról a klubokról, amelyeknek NB I-es múltjuk van. Ez mennyire volt nehéz?

– Akik az akadémiákon edződnek, azoknak a nagy része itt, ebben az osztályban játszik többnyire. Fiatalok, sokat edzenek, megtanulnak bizonyos dolgokat, de nem aggódtam soha emiatt – fogalmazott. – Az viszont biztos, hogy ezzel és a sok egykori élvonalbeli klubbal a legnehezebb csoportban harcoltunk idén is. A Mosonmagyaróvár és a BVSC végig kimagaslott, ám a többi csapat között minimális volt a különbség, leginkább a forma döntött ide vagy oda.

A pihenés nem lesz hosszú, a füredi csapat tagjai június 28-ig lesznek szabadságon, majd kezdődik a felkészülés.

Az edző elmondta, Csákvári Tamás elnök igyekszik megtartani a gárda gerincét, és amennyire a büdzsé engedi, erősíteni szeretnének a piros-fehérek.

– Tudtuk, hogy olyan tavaszunk, mint amilyen őszünk volt, nem igazán lehet. Betegségek, sérülések, sok külső körülmény akadályozott minket, nehezítette a munkát – ezt már Csákvári Tamás elnök nyilatkozta. – Természetesen azokon a posztokon, ahol ősszel problémák voltak, megpróbáltunk erősíteni, változtatni. Úgy érzem, sikerrel vettük az akadályokat.

A klub első embere akkor érezte, hogy megvan az NB III, amikor az matematikailag is biztos volt.

– Május 8-án Zalaegerszegen játszottunk, és nyertünk, majd este úgy alakultak az eredmények, hogy fellélegezhettünk – mondta Csákvári Tamás, aki a folytatásról szólva úgy nyilatkozott: Borgulya Istvánnal megkezdték a tárgyalásokat a játékosokkal. Lesznek távozók, érkezők egyaránt a nyáron.

– A korlátainkkal tisztában vagyunk, azonban előre szeretnénk lépni – mondta.

– Ha lesz egy jó őszünk, akkor ez sikerülhet. Stabil NB III-as középcsapatot szeretnénk, és jó lenne tízen belülre kerülni.