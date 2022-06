a mellett, ezt a viadalt tartják a legfontosabbnak a tókerülő versenyek között. Éskovács Péter, turisztikai, kommunikációs szakértő szerint, többen a kimondottan azért indulnak el ezen a versenyen, mert ott van a Raffica csapata. Ez az egyik oka, hogy a szervezők mindig különösen meleg fogadtatásban részesítik a magyarokat.

Ismert, a legendás hajó egy balatonfüredi kikötőben van, Király Zsolt, a legendás vitorlázó, aki szenvedélyesen szereti a Balatont, csapatával rendszeresen részt vesz a Kékszalag tókerülőn, ahol többszörös győztesek az egytestűek között. A kitűnő hajós lavinát indított el azzal, hogy elsőként beszélt a pandémia idején arról, hogy a balatoni turizmus szereplői optimistán állnak a 2020-as nyár elé. Azt mondta, a pandémia egyik nyertese a sportturizmus lehet. Erről szóló nyilatkozata elsőként lapunkban jelent meg, amit az országos sajtó is megírt. A legendás vitorlázó kijelentésére felfigyeltek a nemzetközi újságírók is, így európai és amerikai, illetve szingapúri lapokban is szó volt Balatonfüredről és a magyar vitorlázásról. A híres kormányos ismert jótékonykodásról is: nemrég elárverezték a sapkáját, és a befolyt összeget a veszprémi kórház gyermekosztályának adományozta.