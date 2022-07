A leghatékonyabb harcművészeti stílusnak tartja a brazil jiu-jitsut Végh Norbert, a ZR Team Farkasok SE veszprémi tagozatának vezetője, hiszen megtanítja győzni, harcban veszíteni, küzdeni és tervezni az embert. Mielőtt Észak-Írországban megismerte volna ezt a stílust, több küzdősportot kipróbált, de leginkább ez által aknázta ki az önmagában rejlő lehetőségeket. Noha több nemzetközi versenyen lett érmes, a tanítványaira is büszke, akiknek szintén sokat adott a szakági tudás.

Akik értenek hozzá, állítják, hogy a brazil jiu-jitsu (bjj) a legizgalmasabb harcművészeti forma, miután életstílus, filozófia, mentális játszma és valahol egy sakkparti is. Itt az első foglalkozásokon mindenki kezdő, az elsajátításához nem indokolt a küzdősportos múlt, persze a birkózásban, vagy a cselgáncsban szerzett tapasztalat jelenthet előnyt. A 47 éves Végh Norbert egykoron a kyokushin karatéban tette az első sportos szárnypróbálgatásait. – 1989-ben a Dózsa iskolában, Móninger László, a Fitt SE szakvezetőjének irányítása mellett kezdtem karatézni. Egy vékony, asztmás fiú voltam, és bár eleinte nem bírtam végigcsinálni a gyakorlásokat, nem mutatott ajtót nekem, inkább több időt és energiát szentelt rám, hogy „belém verje” az alapokat és felhozzon egy megfelelő szintre. Mivel akaratos és kitartó voltam, s mert jó néhány Bruce Lee és Michael Dudikoff akciófilmet néztem, idővel beérett a munka gyümölcse: két év múlva jött az első viadalom, egy kapuvári full-kontakt knock-down gála, ahol a nálamnál idősebbek között második lettem. Utána még évekig versenyeztem, akadtak is sikereim – Veszprémben tizennyolc esztendősen országos bajnok lettem –, mégis más küzdősportok felé fordultam. Vágner Laci bácsinál bokszoltam, Kucsera Marcinál pedig thaibokszoltam – itt voltak kisebb fellépéseim –, aztán visszatértem a karatéhoz, ahol másfél évtizede ob-ezüstérmes lettem.

Rátalált a brazil jiu-jitsura

Végh Norbert később külföldre ment szerencsét próbálni, és Észak-Írországban talált rá arra, amit igazán keresett. Ez volt a brazil jiu-jitsu. Meséli, hogy akkortájt sok felvételt nézett meg az amerikai MMA, kevert harcművészeti bajnokságokról, ahol egy brazil induló, Roy Gracie a szokatlan „előadásmódjával” nagyobb és erősebb ellenfeleket győzött le. Elhatározta, hogy mindent megtanul a brazil jiu-jitsuról. Hazatért, majd a sümegi Molnár Gábornál tovább folytatta a kint elkezdett tanulmányait. Ennek tíz éve, de a veszprémi harcos még mindig jár a felkészítője tréningjeire. – Az első gyakorlásainkon találkoztam az akkor a megyeszékhelyünkön tanult Capári Dániellel, akivel aztán megalakítottuk a veszprémi műhelyünket, aminek a Dózsa iskolában Károlyi Gábor judo-edző biztosított helyet. Kezdetben Dani vitte a szakmai, míg én a működéssel kapcsolatos szervezési munkát, a tagság főként a baráti körünkből került ki. Azóta több helyen jártunk – jelenleg egy cholnokyvárosi teremben dolgozunk, hétfő és szerda este –, ám ahogy a tíz-tizenöt fős létszámunk, úgy a filozófiánk sem nagyon változott, miszerint a bjj azoknak szól, akik nem félnek attól, hogy minden nap jobbak akarjanak lenni – tette hozzá a Hungarian Open nemzetközi bajnokságot 2018-ban megnyert, és abban az évben Prágában Eb-bronzérmet szerzett sportoló-edző, aki már grappling eseményeken is letette a névjegyét.

Kevert harcművészet

A Dél-Amerikából eredő, száz éves múltra visszatekintő küzdősport a leghatékonyabb földharc stílus, a gyakorlása nélkül ma már elképzelhetetlen az úgynevezett kevert harcművészetekben sikeres lenni. A megalkotói egy igazán célravezető és kifinomult rendszert hoztak létre, amiben egy gyengébb ember is eséllyel veszi fel a küzdelmet az erősebb ellen. Módosították, csiszolták a cselgáncs és a klasszikus jiu-jitsu technikákat, új pozíciókat és fogásokat találtak ki, így egy olyan földharc irányzat lett, amiben a felek ütések és rúgások nélkül küzdenek meg egymással. A bjj keveri a japán örökséget a brazilos könnyedséggel, a lényege, hogy ütőtávon belülre kerülnek és földre viszik a riválist, ahol domináns pozícióba kerülve, a megfelelő technikák alkalmazásával legyőzik. – Mindegyik módszernél fontos a gyakorlás, hogy azokat kontrollált módon végezzük, nem teljes erővel, így minimalizálhatjuk a sérülésveszélyt – húzta alá a gépésztechnikusnak tanult, hajdanán éjszakai szórakozóhelyeken portaszolgálatot ellátott, jelenleg az őrzés-védelem területén tevékenykedő harcos, aki a tanítványai sikereiről sem feledkezett meg.

– A pandémia miatt az elmúlt két évben foghíjas volt a versenynaptár, ezért igyekeztünk klubok közötti tesztmérkőzéseket lekötni, hogy a felkészültségünkről valamiként számot adhassunk. Ezen túlmenően, szinte mindegyik sportolómmal jártam már ilyen-olyan megmérettetésen. Rehus Zoltánban, Szabó Sándorban és Novák Norbertben is nagy fantázia van, de a csoportunkból Főczény Károly kiemelkedik, ő mindnyájunk között a legsikeresebb. Egy igazi szuperatlétát, egy nagy bajnokot köszönthetünk benne, aki grappling-ban és bjj-ben is magasra jutott. Vele több mint nyolc éve dolgozom. Egy jó adottságú, csibész, ám duci kölyökként került hozzám, aki egyetlen edzést sem vett fél vállról, s azóta is teljes erőbedobással dolgozik. A sok gyakorlás eredményeként elért egy olyan szintre, ahol idehaza kevesen vannak. Ez persze a másik edzőjének, Faragó Attilának is köszönhető, aki remek birkózó volt és most Kari grappling-tudását csiszolja.

Megtanít küzdeni

A fekete öves sportoló végül elárulta: a harcművészetük egy olyan jármű, ami elrepíti őket a testi és lelki kiteljesedés irányába. Azt szokták mondani, hogy a bjj egy igazságtalan előny a másikkal szemben, mert a küzdelmet általában olyan fázisba tereli, ahol a más harcosok zöme felkészületlen. Hatékonysága a taktikájában, a technikájában és a kötetlen szabályzásában rejlik. Azon túl, hogy mindenkiből jó harcost farag, az ember fitt lesz általa, ráadásul jó stresszoldó is. Közben pedig megismerhetjük önmagunkat, és felfedezhetjük a rejtett képességeinket. – Küzdünk az ellenféllel, ahogy a levegőért is, közben minden lehetséges stratégiával számolnunk kell, ezért is olyan, mint egy sakkjátszma. A folyamatos küzdésnek az élet más területén is hasznát vesszük: a nekünk kellemetlen helyzeteket könnyebben elviseljük, azokra fókuszálva gyors döntéseket hozunk.

Király Ferenc