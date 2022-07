Miután június elején kiderült, hogy nem tudja vállalni a harmadosztályt a legutóbbi kiírásban hetedik helyen végző alakulat, több megbeszélés és egyeztetés is történt a lehetséges folytatást illetően. Végül a pápai önkormányzat támogatásával a két pápai labdarúgó klub vezetősége úgy döntött, az egyetlen járható út a közös munka lehet.

- A sikeresen működő Pápai Egyesített Labdarúgó Clubbal a korábbinál szorosabb együttműködésre van szükség ahhoz, hogy későbbi terveinket meg tudjuk valósítani - mondta a Perutz elnöke, Bocskay László. - A PELC vezetőivel többször tárgyaltunk, megvizsgáltuk a lehetőségeket, melynek eredményeképpen létrejöhetett az a szerződés, ami többek között szakmai együttműködést is tartalmaz. Úgy gondolom, mindkét fél hasznára válhat a partnerség, hiszen a fiatalok felnőtt közegben fejlődhetnek és az U19-es csapatból „kiöregedők” nem a környező településeken, hanem Pápán folytathatják felnőtt pályafutásukat.

Grőber Attila, a PELC elnöke arról beszélt, hogy két önálló egyesület kötött együttműködési megállapodást, két olyan, melyeknek más-más a feladata és ebből következik, hogy más-más a felelőssége is. - A PELC három területen tudja és fogja segíteni a Perutzot: az egyik ilyen a szakmai támogatás, a másik az, hogy - azt szem előtt tartva, hogy ne veszélyeztesse versenykorosztályaink szereplését - játékosokat irányítunk a felnőtt csapathoz, a harmadik a megfelelő infrastruktúra biztosítása.

Nagy Mihály, a PELC körzetközpont-vezetője úgy fogalmazott, hogy az utolsó 24 órában vannak, hiszen nagyon nehéz felnőtt játékosokat a klubhoz csábítani, de úgy látja, hogy jó úton haladnak.

- A PELC azt vállalta, hogy minimum öt játékost minden hétvégén biztosít a felnőtt csapat számára, emellett tizenöt kettős játékengedélyt készítünk, ami azt jelenti, hogy ha nem ütköznek a mérkőzések, akkor ennyi labdarúgó áll az edző rendelkezésre – világított rá Nagy Mihály. - Az biztos, hogy az első félév nem lesz egyszerű, minél hamarabb fizikálisan egy szintre kell hozni a játékosokat, de úgy látom, mindenki motivált. Nehéz lenne azzal kapcsolatban bármit is mondani, hogy mire lehetünk képesek a megyei bajnokságban, heti négy edzés lesz, stabil szereplésben bízom. Jelen pillanatban kilenc labdarúgót igazoltunk, de több játékossal is tárgyalásban állunk.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Perutz edzője Kun-Szabó Attila lett, munkáját edzőként és játékosként Horváth Tamás segíti, a kapusedzői feladatokat Jurik Tihamér, a szakmai felügyeletet Nagy Mihály látja el. A Perutz hétvégén Enyingre utazik egy pályaavatóra, majd a Magyar Kupa első fordulójában – várhatóan augusztus 6-án – a Balatonszepezd vendége lesz.