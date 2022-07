BFC-VLS Veszprém 0-2 (0-1)

Balatonfüred, 600 néző. V.: Bana. Balatonfüredi FC: Erdélyi – Farkas, Eszlátyi, Csikós (Szabó I. B., 63.), Szalai, Róth, Leidl (Szabó II. B., 69.), Burucz, Pécseli, Bartha (Ott, 79.), Tóth G. (Bene, 79.) Edző: Borgulya István.

Practical VLS Veszprém: Héninger – Gulyás, Ulbert (Horváth H., 62.), Major, Végh (Molnár B., 80.), Somogyi, Kovács D., Baldauf (Varga M., 91.), Krebsz, Zachán, Lőrincz (Iszlai, a szünetben). Edző: Pető Tamás.

Veszprém megyei szempontból a lehető legjobb párosítás jött össze a nyitányon, a Balatonfüred otthonában rendezett megyei rangadó a várakozásoknak megfelelően sok érdeklődőt vonzott. A meccs helyszíne még a megyeszékhely szurkolóinak is kedvezett, hiszen a VLS idén – stadionja felújítása miatt - ennél távolabb, Ajkán játssza hazai bajnoki találkozóit. A csapatokat és a közönséget a délelőtti barátságtalanabb idő után kellemes, szűrt napsütés és mérsékelt szél várta.

A vendégek legismertebb nyári szerzeménye, a még nem teljesen egészséges Iszlai Bence a kispadon foglalt helyet, a hazaiaknál a szintén most igazolt, volt NB I-es Eszlátyi István kezdett.

Nem sok idő kellett az első gólhoz, a 2. percben egy bedobás után Major Norbert fejelt a hosszúba a lassan kapcsoló védők mellett és a tétovázó Erdélyi fölött, 0-1.

Nehezen ocsúdott fel a Füred, de a 12. percben sikerült helyzetbe kerülnie, bal oldali szabadrúgást küldtek kapu elé a hazaiak, Pécseli találta magát szembe a kapussal a hosszú oldalon, Héninger nagyot védett a közeli próbálkozásnál.

Négy perccel később egy hasonló bal oldali szabadrúgás okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt, Tóth Gergő fejelt, a labda nem sokkal ment el a jobb kapufa mellett.

Többet volt a hátrányban lévő csapatnál a labda, mélyen védekezett a VLS, amely nem tudott kontrázni, de egy szöglet után majdnem növelte előnyét, a 31. percben Major maradt le alig a játékszerről az üresen álló hosszú oldalnál.

A 39. percben Szalai cselezett szépen a jobb oldalon, a füredi játékos becsapta ellenfelét, befelé hozta a labdát, majd védőjétől szorongatva elesett a 16-oson belül, a hazaiak büntetőt reklamáltak, de a játékvezető máshogy látta, és sárga lapot adott Szalainak. Az esetet követően a hevesen tiltakozó Borgulya István is sárga lapos figyelmeztetést kapott.

Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, a határozottabban, agresszívabban futballozó csapat vezetett. A fürediek a kimaradt helyzetek és az elmaradt tizenegyes miatt egyaránt bosszúsak lehettek.

A második játékrész első támadásából kis híján gólt szerzett a Veszprém, szép akció végén Erdélyi hárított bravúrral, a kipattanót Major küldte kapu mellé.

Feljebb jöttek a bakonyiak, akik veszélyesebben is játszottak, az 57. percben Iszlai nem az első pontos indítást adta, ezúttal Baldaufnak, aki egyedül volt Erdélyivel szemben, de nem tudta kihasználni a lehetőséget.

A 61. percben Ulbert bombázott távolról, nem sokkal kapu fölé.

Ekkor nem volt bent a BFC játékában az egyenlítés, persze az egygólos vezetéssel még nem lehetett nyugodt a VLS.

A 65. percben Somogyi próbálta duplázni az előnyt, betört a 16-oson belülre, középre tartó lövését Erdélyi védte. A hazai kapus nem sokkal később Horváth Hunor elől tisztázott.

A 73. percben Róth István kapott piros lapot, ellene szabálytalankodtak, de a füredi futballista visszakönyökölt, vérző sebet okozva Horváthnak. Tovább csökkentek a hazai pontszerzés esélyei.

Harcolt, ment előre a BFC, kontrából volt veszélyes a Veszprém, Horváth bal oldali beadását Molnár kapásból lőtte kapura, nem sokkal tévesztett célt.

A 89. percben végleg eldőlt a meccs, Horváth – aki Iszlaitól kapott remek labdát - adott be a bal oldalról, a középen érkező Molnár Balázs a hosszú sarokba fejelt, 0-2.

A Veszprém megérdemelten vitte el a három pontot a BFC otthonából.

Borgulya István: - Az eredménnyel természetesen nem lehetek elégedett, de a mutatott teljesítmény rendben volt. A fiúk mindent megtettek, nagyot harcoltak. A kiállítás után kinyíltunk, úgy kaptuk a második gólt. A vereség ellenére több biztató dolgot is láttam.

Pető Tamás: - Az ellenfélnek is voltak lehetőségei, de összességében, a helyzetek és a játék képe alapján megérdemelten nyertünk, ma mi voltunk a jobbak. Elsőre nem volt rossz, de tudunk ennél jobbat is.