Magyarország U11 korosztályos „B” válogatott csapatában az ajkai Kázmács Bence is helyet kapott. A Románia elleni mérkőzés után, egy végletekig kiélezett, óriási meccsen, Egyiptom/Görögország csapatának 3:1 arányú legyőzésével bejutottak az elődöntőbe, ahol Magyarország „A” csapata volt az ellenfél. Az A csapat bizonyult erősebbnek, így Bence együttese a harmadik helyen zárt. Kázmács Bence egyéniben is hozta a formáját. A selejtezőkből továbbjutva a legjobb nyolc közé is bekerült. A negyeddöntőben válogatott kerettag társa és barátja ellen alulmaradt, így második legjobb magyarként a bravúros ötödik helyen zárt.

Kiss Csenge már a selejtező csoportban összekerül a verseny első számú kiemeltjével, de így is sikeresen vette az akadályt. A legjobb nyolc közé jutásért a verseny végső győztese, az üzbég Kamalova, a világranglista 14. helyezettje volt az ellenfele, akinek aznap jobban kedvezett a szerencse, így Csenge a kilencedik helyet szerezte meg. Egy korcsoporttal feljebb, a serdülők között is remekül szerepelt. A legjobb 16 közé jutásért egyiptomi ellenfelén lépett túl, majd ecuadori ellenfelétől kikapva a bravúros kilencedik helyen végzett, ahogy serdülő párosban is magyar párjával.

Marsi Ármin a Világfesztivál hőse címet ő érdemelte ki, ugyanis a verseny előtt két héttel eltörte a csuklóját. Az kizárt, hogy lemaradjon eddigi sportolói pályafutása legnagyobb élményéről, így már a gipszelés után próbálgatta, hogyan tud játszani a megváltozott körülmények között. Szerencsére a szabályok nem tiltották a gipszes kézzel való játékot, így asztalhoz tudott állni. Társaival együtt hatalmas élményekkel gazdagodott.