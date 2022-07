A Magyar Labdarúgó Szövetség regionális U17-es bajnokságának északnyugati csoportjában lett aranyérmes az FC Ajka, amely három ponttal előzte meg a Veszprémi FC USE-t, 21-el a harmadik Mosonmagyaróvárt. Látható tehát, hogy a bajnoki cím sorsa két alakulat vetélkedésében dőlt el. Az Ajka–Veszprém párharc 1-1-es döntetlenre végződött, mindkét gárda otthon tartotta a pontokat a nagy rivális ellen (Ajka–Veszprém 6-1, Veszprém–Ajka 3-1). A VFC USE a szezon elején, szeptemberben alulmaradt a Győrszentiván vendégeként, az FC Ajka nem veszített több egységet, ezen múlt az első hely sorsa.

– Úgy kezdtük az idényt, hogy szeretnénk az első ötben végezni. Az első fél év után aztán veretlenek voltunk és akkor tettük fel a kérdést, miért ne nyerhetnénk meg? – válaszolt megkeresésünkre Csörnyei Zoltán edző, aki elárulta: remekül sikerült a nyári alapozásuk, a csapat pedig meggyőzően teljesített. A téli szünet után azonban már nem volt minden felhőtlen. A keretben többen is elkapták a koronavírus-fertőzést, és sérülések miatt is dőltek ki játékosok hetekre, volt, aki hónapokra.

– A teljesítményen szerencsére ez nem látszott meg, hiszen csak egyszer kaptunk ki, a Veszprém otthonában maradtunk alul. A bajnoki cím sorsa végig nyílt volt, nem hibázhattunk, de ezt a nyomást jól kezelték a játékosok.

A bajnoki arany begyűjtése egyben azt is jelentette, hogy az ajkaiak osztályozót játszhatnak. A rájátszás első körében a Siófok volt az ellenfél, a Veszprém megyei csapat idegenben és hazai pályán is 3-1- re verte a Balaton-partiakat. A sima továbbjutást követően a budapesti Ikarus BSE elleni párharc következett.

– Idegenben kezdtünk és sikerült sok helyzetet kidogoznunk, de 1-0-ra kikaptunk. Hiányérzetem volt, ahogyan a visszavágón is, mert megint kimaradtak a ziccerek, hiába domináltunk.

Az Ikarus végül kettős sikerrel jutott tovább a rájátszás döntőjébe, ahol a Kisvárdával csapott össze, és utóbbi bizonyult jobbnak.

Az ajkai társaság gerince a következő idénytől az U19-es korosztályban küzd majd, Csörnyei Zoltán marad az U17-esek mestere, tehát véget ér egy korszak.

– Édesapámmal és bátyámmal együtt szedtük össze ezt a csapatot, amely már a kezdetektől fogva remekül szerepelt. Nagyon elégedett voltam az elmúlt hónapokban mutatott hozzáállással és alázattal. Nagy dolog, hogy sikerült megszerezni a bajnoki aranyat. Az osztályozóra kicsit elfogytunk, fáradtak voltunk, de összességében rendkívül büszke vagyok rájuk, ahogyan a klub és a város is – fogalmazott Csörnyei Zoltán.

Az FC Ajka U17 bajnoki aranyérmes csapatának névsora: Auerbach Szabolcs, Hriczu Levente, Varga Ádám, Pákai Dániel, Tóth Gergő, Pápai Szabolcs, Kocsi Máté, Németh Olivér, Horváth Dominik, Lepsényi Kristóf, Gyüre Márk, Szabó Benjamin, Ódor Mikes, Németh Marcell, Modory Botond, Csanádi Bence, Vetsey Zalán, Gyüre Milán, Biró Milán, Tróbert Zénó.