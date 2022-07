- Megtiszteltetés számunkra, hogy 2016 óta közreműködhetünk a rendezvény lebonyolításában. Az elmúlt két évben a vírushelyzet sajnos nem tette lehetővé a tábor megszervezését. A hagyományok szerint a balatonarácsi öt napban olyan neves szakemberek foglalkoztak a fiatalokkal, mint Pálinkás András, Illyés Dániel vagy a Németországban élő, legutóbb Berlinben dolgozó Petry Zsolt. A felkészítői csapat vezetője Gujdár Sándor, a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) kapusedzője. Az alapítvány és természetesen minden segítő munkatársa fontosnak tartja azt is, hogy a részt vevő fiatalok – a színvonalas labdarúgóedzések mellett - megismerjék Balatonfüredet és környékét. Ezért a sportfoglalkozások mellett kulturális és szabadidős programokon is részt vehettek az Arácson táborozó kapusnövendékeknek. Az utóbbiak közül óriási sikert aratott az a kvízjáték, amelyet Gundel-Takács Gábor vezetett. Az idei táborban is részt vehetett klubunk egy tehetséges játékosa, aki reményeink szerint élményekkel gazdagodva kezdi meg csapatával a nyári felkészülést – tájékoztatott Makó István, a BUSC ügyvezetője.

- A 2022-es turnus a rendezvény történetének legerősebb mezőnyét hozta Balatonfüredre - mondta Gujdár Sándor, korábbi többszörös válogatott hálóőr, a tábor szakmai vezetője. - Az ország legnagyobb klubjaiból és akadémiáiról érkező labdarúgók közül többen utánpótlás válogatottak, szép jövő előtt állnak. Ezért is örömteli számomra, hogy a középiskolai tanulmányait és pályafutását a BUSC-ben folytató Haracsek Attila is itt volt velünk az elmúlt napokban. A legutóbb itt táborozó Hegedűs Barnabás, Füredről indulva, mára az Újpest kapusa, ez talán minden tanítványomat motiválja a BUSC-ben – értékelt a klub tapasztalt edzője.