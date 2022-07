Minden évben egyre színvonalasabb az ajkai Csaba Árpád-emlékverseny, a rapid sakkviadalon az ország legjobbjai mérettetik meg magukat, komoly díjakért versengenek és rengeteg külön elismerés talál gazdára.

Bár a részvételi rekord nem jött össze, így is 171-en indultak el a versenyen, és – ahogyan említettük - a mezőny minőségére sem lehetett panasz. Ezúttal új helyszínen tartották a megmérettetést, az ajkai kosárlabdacsarnok jelesre vizsgázott, a szervezők mindent megtettek, hogy a ranghoz méltó, profi körülményeket biztosítsanak. Vendégként volt jelen a helyszínen az egyik legismertebb magyar sakkozó, Almási Zoltán, a nagymester egy külön teremben élőben kommentálta a legérdekesebb partikat, különleges, izgalmas szórakozást nyújtva a sakk-kedvelőknek.

A Csaba Árpád-emlékversenyen idén címvédés történt, nem okozott meglepetést, hogy az Egyesült Államokban élő nagymester, Gledura Benjámin szerezte meg a végső sikert. A fiatal játékos szenzációs hajrát mutatott be, a kilencedik fordulót követően még félpontos hátrányban volt Balog Imre mögött, ám szép sikerekkel előzni tudott. Ezzel övé lett a magyar bajnoki cím és az ezzel járó 500 ezer forintos jutalom.

Balog Imre lett a második, Kozák Ádám végzett a harmadik helyen.

A hölgyeknél a magyar válogatott Hoang Thanh Trang nyert, megelőzve Lakos Nikolettát és Mihók-Juhász Barbarát. Itt az ajkaiak ifjú üdvöskéje, Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász SK) negyedik lett, nem sokkal lecsúszva a dobogós pozícióról.

Az Ajka város bajnoki címet Prohászka Péter érdemelte ki, Korpa Bence végzett másodikként, a harmadik pedig Varga Zoltán lett. Ők mind a hárman a Sentimento Ajka Bányász SK játékosai.

Az „amatőr” (2100 ÉLŐ pontszám alattiak versengése) kategóriában a már említett Gaál Zsóka lett a város legjobbja, Kolimár Kristóf és Pásti Anna előtt.

Ahogy említettük, számos külön elismerés talált gazdára a megmérettetésen, kiemelendő ezek közül a legszínvonalasabb parti cím, amelyet Almási Zoltán ítélt oda. A díjat Csiszár Csaba kapta, vele kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy ő lett az emlékverseny legjobb nem nagymestere, a nemzetközi mester kiváló teljesítménnyel tizedikként zárt.

Az esemény színvonalát mutatja, hogy a háromnapos verseny ünnepélyes díjátadóján Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke is jelen volt.