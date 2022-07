Borgulya István, a fürediek edzője a Naplónak elmondta, természetesen új arcok is vannak már, ugyanakkor több próbázó is lehetőséget kap és kapott arra, hogy Füreden folytassa. Kérdeztük az edzőt az eddig lejátszott előkészületi találkozókról is. Kiderült, az első edzőmérkőzést az NB II-es FC Ajka otthonában játszották és 2-1-re maradtunk alul. Mint fogalmazott, négy edzés után helytálltak, pozitív benyomásokat hozott számára a találkozó. "Egy szöglet utáni gólból kaptunk ki, de maximálisan megvoltam a srácokkal elégedve", nyilatkozta. Nem mellékesen Róth István szerezte a gólt.

Időben ezután a Credobus Mosonmagyaróvár II csapata (Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály) volt a nyár második felkészülési mérkőzésén a következő állomás: az eredmény 4-0 lett a BFC-nek. "A meccsen a két félidőt más-más csapat játszotta. Próbálgatjuk a játékosokat, keresem a leendő kezdőtizenegyet", derült ki Borgulya István szavaiból. A múlt hét végén pedig azzal a Teskánddal kerültek szembe, akikkel a közelgő bajnokság 2. fordulójában lesz randevújuk. Ezen a meccsen 2-2-es döntetlent játszottak a felek, a füredi gólokat Eszlátyi István (11-esből), és Bartha Roland jegyzik.

Azóta a Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a 2022/2023-as bajnoki szezon pontos menetrendjét: a bajnokság július 31-én startol az NB III-ban és a tervek szerint 2023. május 21-én zárul. Kiderült, az 1. fordulóban egy vérbeli derbit játszik a Balatonfüred, hiszen a Veszprém lesz az ellenfél a nyitányon. Addig azonban még edzőmeccsek várnak Borgulya István csapatára: szerdán 18.30-tól a Főnix FC következik a sorban.