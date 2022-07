Az előző két idényben bronzérmes bakonyiak ezúttal is erős csapattal vágnak neki a harmadosztályú bajnokságnak, abban bízva, hogy újra a nyugati csoport mezőnyének meghatározó együttesei között lesznek.

- A korábbiakhoz képest nagyobb mozgás volt ezúttal a csapatnál – mondta el lapunknak Szabó Péter, a VLS Veszprém ügyvezetője, aki úgy gondolja, erősödött a keret, Pető Tamás vezetőedzőnek nagyobb lehetősége nyílik a különböző felállások variálására. - Az előző két szezonban magasra tettük a mércét, és most is minden adva van ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. A dobogóért szállunk harcba, hiszen minden más eredmény csalódást jelentene a közelmúlt helyezései alapján – nyilatkozta Szabó Péter, aki elárulta, sikerült megegyezniük Iszlai Bencével, a sérülésből felépült rutinos középpályás is a veszprémi keret tagja lesz.

Iszlai Bencét minden futballkedvelő ismeri a bakonyi megyeszékhelyen (is), hiszen a tehetséges, bal lábas játékos itt nevelkedett és lett többszörös utánpótlás válogatott. A 2008-as U19-es Európa-bajnokságon bronzérmes magyar együttes tagja volt. Tizennyolc évesen igazolt Szombathelyre és hamarosan meghatározó futballistája lett a Haladás NB I-es csapatának. Később Mezőkövesden és a Diósgyőri VTK-nál is alapembernek számított az élvonalban.

A 32 esztendős futballista öt hónappal ezelőtt komolyabb sérülést szenvedett, de sikerült felépülnie és az edzéseken, edzőmeccseken bizonyította, lehet rá számítani.

Iszlai mellett heten érkeztek nyáron a VLS Veszprémhez. Végh Tibor Komáromból, Tóth Martin az idei NB III-as bajnok Mosonmagyaróvártól, Lőrincz Attila az NB II-es Dorogtól jött. Mellettük a királynék városában folytatja pályafutását a fiatal Balogh Mátyás (MOL Fehérvár FC), Bakos Zsombor (ETO Akadémia), Horváth Hunor (Illés Akadémia) és Ulbert Renátó (Budapest Honvéd-MFA). Horváth és Ulbert a legfiatalabb, 2004-es születésű, ami azért különösen fontos, mert így mind a ketten megfelelnek az NB III-ban idén bevezetett új szabályozásnak. Eszerint legalább egy, 2004. január 1. után született labdarúgónak végig a pályán kell lennie minden bajnokin.

Természetesen a veszprémi fiatalok is képben vannak, a helyi utánpótlásból hárman is – Márcsik Gáspár, Ács Gergő, Dömötör Máté - rendelkezésre állnak majd a „nagyoknál”.

A tavalyi keretből hét játékosra nem számíthat Pető Tamás edző: Vass Szilárd, Rédling Csanád, Keresztes Zalán, Papp Adrián, Bakó Roland, Babos Barnabás és Galacs Erik távozott.

A VLS Veszprém szombaton a Balatonfüredi FC otthonában kezdi a szezont, a mérkőzés 17.30-kor rajtol. A bakonyiak ebben a félévben az ajkai stadionban játsszák hazai mérkőzéseiket, mint ismeretes, a megyeszékhely létesítménye felújítása alatt áll. Az új veszprémi stadion munkálatai is elkezdődtek, egyelőre az edzőpályák kialakítása van soron a városi uszoda mellett területen.