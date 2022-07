Viszkei András, a verseny ötletgazdája, a szervező Balatonfői Yacht Club vezetője elmondta, a Zöldszalag Regatta egy különleges, csillagtúrára hasonlító ügyességi futam, amelyen az indulóknak egy elektronikus vagy nyomtatott térkép segítségével, különböző tájékozódási pontokat kell megkeresniük és megérinteniük a Balaton keleti medencéjében oly módon, hogy néhány állomás a szárazföldön található.

A verseny fő témája az elektromos hajózás volt, de az érdeklődők más elektromos járműveket is megismerhettek, így bemutatták egy világmárka legújabb elektromos autóit és a híres elektromos szörfdeszka gyártó különlegességeit is.

Viszkei András örömmel beszélt arról, hogy a többnapos rendezvényen a résztvevők száma évről évre nő, ami jelzi, hogy egyre népszerűbb az elektromos hajózás a Balatonon. Felidézte, az első, még 2012-ben rendezett versenyen mindössze 12 hajó állt rajthoz, míg idén mintegy 40 induló vágott neki a távnak. – A Zöldszalag Regatta célja, hogy bizonyítsa, az elektromos hajók képesek egy feltöltéssel jelentős távolságokat is megtenni a Balatonon. Az e-hajók nem száguldanak, csak csendben, méltósággal suhannak a versenyen. Környezetbarát meghajtásuk nem a sebességre, hanem a hosszú, nyugodt hajózásra fókuszál – fogalmazott az ötletgazda.