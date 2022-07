A versenyt június 27. és július 4. között rendezték a finnországi Pajulahtiban, ahol a legjobb ifjúsági európai parasportolók gyűltek össze. Az EPYG (European Para Youth Games) a fogyatékkal élő sportolók számára szervezett nemzetközi, több sportágat felölelő verseny, célja, hogy izgalmas és inspiráló eseményeket biztosítson, segítse a paralimpiai mozgalom fejlődését és a fiatalabb sportolókat a paralimpiai sportolásra ösztönözze. A Játékok sportágai között egyebek mellett az atlétika, az úszás, az asztalitenisz, a kerekesszékes kosárlabda és judo is szerepelt. 25 ország több mint ötszáz sportolója versengett egymással, Kevin két versenyszámban indult.

- Heti öt edzésem volt, emellett testnevelés órákon is erősítettem és szakkörökön is részt vettem annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjek el – avatott be felkészülésébe Kevin. - Az Európai Ifjúsági Parajátékokon 400 méteres síkfutásban és távolugrásban indultam, ami nem volt idegen számomra, hiszen a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) által rendezett országos diákolimpia döntőkön 400 méteres futásban, távolugrásban és mezei futásban is első helyen végeztem. Finnországban kategóriámban távolugrásban első helyezést értem el (5,50 m) és 400 méteres futásban szintén elsőként értem célba (57,83), külön öröm, hogy másfél másodperccel javítottam meg a korábbi csúcsomat, melynek eredményeképpen a kategóriák összesített eredményében második helyezettként állhattam dobogóra - mesélte a fiatalember, aki büszkén tette hozzá, hogy labdarúgásban többszörös gólkirály, arra a kérdésre pedig, hogy a sport mit adott számára, két szóban válaszolt: büszkeséget, alázatot. A sportolót Szautner Mihály szakágvezető, a Balla DSE elnöke készítette fel és segítette a versenyen.