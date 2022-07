Az amatőr mezőnyben hét órától egészen 11 óráig 9835 átúszó vágott neki az 5200 méteres, klasszikus távnak. A SUP táv 458 résztvevője az úszófolyosó szomszédságában evezett át Révfülöpről Balatonboglára. A féltávon pedig kiemelkedő állóképesség nélkül is át lehet élni az esemény hangulatát, a 2600 méteres távnak 985 úszó vágott ma neki. A Lidl Balaton-átúszás nemcsak a nevezőszámban, hanem a jótékonyságban is rekordot döntött. Az öt kiemelt jótékonysági célra összesen 5,5 millió forintnyi adomány gyűlt össze az előnevezési időszakban.

Az úszók között sok ismerős arcot is felfedezhettek a balatonboglári Platán Strandon összegyűlt résztvevők, hozzátartozók és barátok. A klasszikus távon állt rajthoz Kamarás Iván színész, Gelencsér Tímea szépségkirálynő, Bátyai Éva, az Újszínház színésznője, Kende Anna akadémikus, Mérő László matematikus, Bazsinka József tubaművész. Gurbán Béla a legismertebb átúszó a 40. Balaton-átúszását teljesítette a mai napon.

16.05

Gaál Szabolcs és Márta Katalin egy hete között házasságot Budapesten. Az ifjú házasok rendhagyó módon úgy döntöttek, hogy a Lidl Balaton-átúszás 5200 méteres távja lesz a nászútjuk.

Szabolcs már a sokadik átúszását teljesítette, felesége az elsőt, így Szabolcs minden 500 méter után megvárta Katát, váltottak csókot, majd tovább úsztak. 3,5 kilométer után az elsőbálozó Márta holtponthoz érkezett az úszásban, így onnan férje támogatásával úszott, majd az első közös sikerükként együtt értek célba 2 óra 51 perc alatt.

13.40 Újraélesztettek egy úszót

Újraélesztettek egy 51 éves férfit a szombati Balaton-átúszáson, miután rosszul lett - közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) az MTI-vel.

Azt írták, hogy a férfi mintegy 500 méternyi úszás után kimászott az úszófolyosót biztosító egyik vitorlásra, mert rosszul érezte magát. Ezután elvesztette az eszméletét.

A vitorláson tartózkodó család egyik tagja stabil oldalfekvésbe tette, miközben jelezték az épp ott haladó mentőhajónak, hogy baj van. A hajó vezetője azonnal riasztotta az északi parthoz tartozó versenyhelyszínen szolgáló sürgősségi mentőhajót, amely gyorsan odaért, de addigra a férfinak már sem keringése, sem pulzusa nem volt.

A defibrillátor által leadott első sokk sikeres volt, ezután az úszót a vitorlásról a sürgősségi mentőhajóra emelték, majd a parton átadták az Országos Mentőszolgálatnak. A férfit stabil állapotban szállították kórházba - közölték.

11.50

A leggyorsabb női úszó Vas Luca válogatott úszó lett 1:06:19-es eredménnyel. Luca azt mondta, nagyon jól érezte magát a vízben, szuper volt reggeli edzésnek az átúszás. A víz remek volt, és mint mondta, minden lehetőséget meg kell ragadni a nyílt vízi versenyzésben való tapasztalatszerzésre.

A leggyorsabb úszó a válogatott tagja, Barabás Imre volt, aki nagyon élvezte az úszást, jó volt az idő és a víz hőfoka, jót mentek az úszótársakkal. Pár évvel ezelőtti idején 8 percet javított, ezért elégedett volt a teljesítményével.

Erről írtunk korábban:

Eddig sosem látott érdeklődés mellett reggel elrajtolt a 40. Lidl Balaton-átúszás, Magyarország ikonikus nyíltvízi úszóeseménye, amely 2022-ben már 3 távon kínál kihívást a víz szerelmeseinek. A jelentkezők indulhatnak a klasszikus 5,2 kilométeres távon Révfülöp és Balatonboglár között, a 2,6 kilométeres féltávon és SUP-pal ugyancsak az áthúzás keretében.

A Balaton vize már reggel 26 fokos és tovább melegszik, délre elérheti a 28 fokot is. Az első úszók idén is az úszóválogatott tagjai voltak, majd a 160 centiméter mély vízbe ereszkedtek a civilek is, többnyire gyors, illetve mellúszásban. Az első úszók fél nyolckor már túl voltak a 2,5 kilométeres bóján és az első, úszókat szállító hajó már hat óra után úton volt Révfülöp felé. A szervezők hangsúlyozták, hogy a legfontosabb most is a biztonság, ennek érdekében 200 hajóból álló úszófolyosó és 1000 szervező biztosítja az úszókat, akik között minden korosztály képviselteti magát. A legidősebb indulók 80 felettiek, többen már sok éve visszatérők, másoknak pedig ez első ilyen nagy próbatétele.

A nyílt vízi úszóválogatott tagjai közül Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna és Rohács Réka is a rajtnál állt. Olasz Anna vallotta, hogy minden alkalommal, amikor elindul a Balaton-átúszáson, célja, hogy a csúcs közelébe kerüljön, illetve meg is döntse. Edzőtáborból érkezik az úszásra, így nem feltétlen frissen áll a rajthoz, ettől függetlenül szeretné a legjobb eredményét nyújtani. Rasovszky Kristóf a saját 57:00-ás pályacsúcsát tervezi megdönteni a válogatott társak, illetve a két ausztrál edzőtárs segítségével. Bár azt mondja, nem egy egyszerű feladat az 57 perces rekord megdöntése. Nem görcsöl rá, jön az, ha jönnie kell, kiderül, hogy a srácokkal mit tudnak kihozni egymásból és magukból.