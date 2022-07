Mintegy 300 vitorlás indult a Fehér Szalag Generalcom Nagydíj – 25. Izsák Szabolcs-emlékversenyen szombaton.

Az Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyének tartott Kékszalag főpróbájaként is emlegetett versenyen a csapatoknak a Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Balatonfüred távot kellett megtennie, derült ki a Magyar Vitorlás Szövetség honlapjáról.

Az erős, néha viharos szélben, szinte zavartalan napsütésben a győztes 18 lábas szkiff két óra 11 perc alatt teljesítette a távot. A Kékszalag esélyesei, a nagy többtestű hajók a várható viharos szél miatt spóroltak a felszereléssel a következő heti tókerülőre, egységesen kihagyták a versenyt. Az abszolút második helyen, 35 perces lemaradással az Ou Sali nevű Asso (Csury Zoltánnal a kormánynál), harmadikként ugyancsak egy Asso, a Voodoo (Fekete Gáborral és csapatával) jött be a balatonfüredi célba.

A klasszikus hajóknak ugyanezen a távon megrendezett 25. Izsák Szabolcs-emlékversenyt, más néven a Classic Roundot az Irokéz (Pajor Zsolt és csapata) nyerte meg, mögötte a Pannónia (Jordán Balázs és csapata), harmadikként a Capella (Vőneky Ákos és csapata) futott be. Mindhárom hajó 70-es cirkáló, a formájuk klasszikus, építési módjuk azonban korszerű, várható volt a sebességfölényük ebben az erős szélben. A hatodik helyen futott be a Balaton zászlóshajója, a Nemere II. 75-ös cirkáló Gyenes Ákos irányításával, alig lemaradva, hetedikként jött a Lillafüred (dr. Gál András Levente), és kilencedik lett a Sirocco (Cittel Lajos). A Balaton leglátványosabb klasszikus favitorlásainak, a 75-ös cirkálóknak a küzdelme ezúttal is látványos és késhegyre menő volt.