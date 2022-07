Ahogy azt már megszokhattuk, Gosztolai Mária az idén is fantasztikus eredményekkel örvendeztette meg a veszprémieket. A W70-es kategóriában utolsó éves sportoló ragyogóan kezdte az évet, Portugáliában a fedettpályás szenior Európa-bajnokságon két számban is a dobogóra állhatott: diszkoszvetésben 26,05 méterrel diadalmaskodott, míg súlylökésben 9,14 méterrel második helyen zárt.

Az év ezt követően is szépen folytatódott számára: részt vett a Fortuna Szenior Atlétikai Pályaversenyen, ahol kettős győzelmet aratott, súlylökésben és diszkoszvetésben is aranyérmet érdemelt ki.

A közelmúltban pedig az öt ország nemzetközi válogatott viadalán szerepelt. Az Interstate Masters-Athletic Competition elnevezésű megméretést Leibnitzben tartották meg, ahol hazánk legjobbjai mellett Ausztriából, Horvátországból, Csehországból, valamint Szlovéniából érkeztek még versenyzők. A veszprémi dobó 25,94 méterrel nyerte a diszkoszvetést, míg súlylökésben 9,21 méteres eredménnyel érdemelte ki az aranyérmet. A színvonalas erőpróbán Magyarország összesítésben a harmadik lett.

Mária legutóbb Finnországban, Tamperében a szenior világbajnokságon versenyzett, ahol szintén diszkoszvetésben és súlylökésben alkotott maradandót.

Világbajnoki címét diszkoszvetésben megvédte, 26,40 méteres eredménnyel utasította maga mögé a mezőnyt. Súlylökésben pedig ezüstérmet szerzett 9,38 méterrel.

A sportoló persze nem elégszik meg ennyivel, azt mondja, a dobóatlétika az élete, így 75 felé közeledve is komoly álmokat szövöget.

- Három hónap múlva betöltöm a 75-öt, és a jövő évtől a W75-ös kategóriában kell versenyeznem. Ez azt jelenti, hogy szert is váltok, az egykilós diszkoszt 0,75 kilogrammosra cserélem majd, és a súlygolyó is könnyebb lesz. Megnéztem, az új korcsoportomban 31,56 méter a világcsúcs, aminél én most jobbat tudok ezzel a könnyebb diszkosszal. Az a tervem, hogy jövőre túlszárnyaljam ezt. Nagyon keményen dolgozom érte, és bízom benne, ez az álom valóra válhat – mondta.

Szomorú hírt is megosztott velünk Mária: levelet kapott a szenior sportolókat tömörítő világszervezettől, hogy gazdasági okok miatt évekig nem tudják megrendezni a hagyományos olimpiájukat. A tervek szerint legközelebb 2028-ban tartanak szenior ötkarikás játékokat.

- Eddig három olimpián vettem részt, s három ezüstérmet szereztem. Abban bíztam, hogy ha nem is az idén, de jövőre ismét megrendezik a nagyszabású, több tízezer sportolót felvonultató eseményt. Sajnálattal vettem tudomásul a halasztást, azt hiszem, az olimpiai arany álmát el kell engednem. Ez viszont azt jelenti, hogy más viadalokon kell bizonyítanom, így jövőre teljes gőzzel a világcsúcs elérése lesz a célom – zárta.