Az eseményről Bognár Barnabás számolt be lapunknak. A győriek válogatottat megjárt, volt NB I–es játékosokkal érkezett a kilátogatók örömére, a felek mintegy 120 néző előtt léptek pályára. A lelkesedés és a rutin csapott össze egymással, hiszen a helyiek fiatal kerettel, több újonccal álltak ki a meccsre. Az ETO-játékosok klasszis megmozdulások sorát mutatták be, és korukat meghazudtoló állóképességről tettek tanúbizonyságot. Már az első félidőben is sok gólhelyzet alakult ki mindkét kapu előtt, betalálni viszont csak a győriek tudtak. A második játékrész is hasonló mederben zajlott. A gálamérkőzés méltóképpen öregbítette a 75 éves klub gazdag történelmét.