A két rangos megmérettetésről Gaschler-Gyeviki Nóra számolt be lapunknak. Dánia adott otthont az első olyan felnőtt tájfutó világbajnokságnak, amelyen erdei futamok nem szerepeltek, csak sprint számokban lehetett indulni.

A versenyen 42 ország összesen 244 sportolója vett részt, a 3-3 fős magyar csapatba pedig a válogatók alapján a Veszprémi Honvéd SE (VHS) két tájfutója, Mérő Dominika és Máramarosi Rita is bekerült.

- Első nap Kolding belvárosában, történelmi környezetben került sor a sprint váltóra, ahol első futóként Máramarosi Rita állt rajthoz, aki élete első felnőtt vb-jén a táv kétharmadáig az élmezőnnyel tudott haladni, végül a 12. helyen futott be. Bujdosó Zoltán és Bakó Áron után Mérő Dominikán volt a sor, aki két pozíciót javítva a tizenharmadik helyre hozta be a magyar csapatot.

Következő napon, a kieséses sprinten Dominikának a selejtezőből néhány hiba miatt nem sikerült döntőbe jutnia, de talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy kipihentebben tudott a harmadik nap Veljében megrendezett egyéni versenyen rajthoz állni.

Délelőtt lakótelepi környezetben zajlottak a selejtezők, a délutáni döntőre pedig a belvárosban került sor. A rengeteg átjáróval és udvarokkal tarkított területet a mesterséges lezárások már-már labirintussá változtatták, még a legjobbaknak is le kellett lassítaniuk a térképolvasáshoz. Mérő Dominika élete első világbajnoki döntőjében óvatos kezdés után egy erős második körrel remek eredményt ért el, és a 29. helyen végzett.

Ezzel a magyarok közül ő szerezte meg a legjobb helyezést.

Salgótarjánban rendezték meg idén az ifjúsági Európa-bajnokságot.

A kontinenstornán szereplő 16 fős magyar válogatott keretbe a Veszprémi Honvéd SE négy sportolója, Máramarosi Rita, Lantai Lili, Bálint Gergő és Bálint Ádám is bekerült. - A hazai rendezésnek köszönhetően mindhárom nap fantasztikus volt a hangulat a versenyközpontban, a nézők síppal-dobbal, zászlókkal és lelkes szurkolással motiválták a versenyzőket még jobb eredmények elérésére. A megmérettetés a legkeményebb versennyel, a hosszútávval kezdődött. A pálya mind fizikai, mind technikai szempontból nagy kihívást jelentett, amit a harmincfokos hőség tovább fokozott. Volt olyan versenyző, aki elájult a pályán, és többen feladták a küzdelmet. Szerencsére a VHS fiataljai jól bírták a megpróbáltatásokat, és sikeresen célba is értek. Bálint Gergő az M16-os kategóriában a 16. helyen végzett, Máramarosi Rita W18-ban a táv egyharmadáig vezetett, majd pár hibát követően a nyolcadik helyen érkezett célba, Lantai Lili ugyanitt a 28. lett, míg Bálint Ádám a 80. helyet tudta megszerezni.

Vasárnap Salgótarján belvárosában tartották a sprint futamokat, a kis területen kialakított pályák jól kihasználták a terep lehetőségeit.

- Az ifik között Máramarosi Rita lehengerlő teljesítményt nyújtott, a tizenhatból tíz átmenetet megnyerve végül úgy szerzett Eb-aranyat, hogy negyvenhat másodperccel verte a második helyezettet. Ugyanebben a kategóriában Lantai Lili 30. lett, míg M16-ban Bálint Gergő a 26. helyezést érte el, M18-ban pedig Bálint Ádám a 35. helyen futott célba.

Az ifjúsági Eb a váltókkal ért véget, a hosszútávhoz képest pörgős pályákon izgalmas versenyeket láthatott a lelkes szurkolótábor. A serdülő fiúk váltója - Bálint Gergő (VHS), Felföldi Tamás (SZVSE), Csoboth Márton (SPA) - remek futással ezüstérmet szerzett, míg az ifi lánycsapat - Lantai Lili (VHS), Kiss Kamilla (GKS), Máramarosi Rita (VHS) - ötödik helyezettként léphetett a pódiumra.

Az M18-as váltó tagjaként Bálint Ádám egy remekül sikerült futással ötödik helyen hozta a váltót, azonban végül a csapat harmadik futójának csak a 16. helyen sikerült célba érnie.

A sok jó helyezésnek köszönhetően a magyar válogatott a harmadik helyet szerezte meg a nemzetek közötti pontversenyben az ifi Európa-bajnokságon.