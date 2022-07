A Fülöp Márton Alapítvány meghívására a Csank János vezette, többek között Lisztes Krisztiánnal, Fehér Csabával, Tököli Attilával felálló öregfiúk-válogatott mellett kifutott a gyepre a Marci barátaiból álló csapat is, amelyet a közelmúlt hazai labdarúgását olyan meghatározó játékosok alkottak, mint Juhász Roland, Huszti Szabolcs vagy Cvitkovics Péter.

Több száz válogatottság egy 40 x 20 méteres pályára összezsúfolva, ezernyi fontos labdarúgóemlék az elmúlt nagyjából negyedszázadból. Emlékszem, amikor Priskin Tamás 2015 novemberében csodagóllal lőtt minket a következő évi Európa-bajnokságra, de kiskamaszként pontosan megvan az is 1995-ből, ahogy Lisztes Krisztián megszerzi a Ferencváros és magyar labdarúgás első Bajnokok Ligája-találatát Svájcban.

A tornán részt vett a kilencvenes évek balatonfüredi futballját meghatározó generáció, akik közül többen a helyi utánpótlásból indulva a nemzeti bajnokság második osztályáig is eljutottak. Jó volt újra látni Thomas Sowumnit a címeres mezben, ám a retinámba mégiscsak az égett füredi serdülő játékosként 1995/96-ban, ahogyan, csordultig telt lelátó előtt, többször is semlegesíti őt Szalai II. Tibor egy Dunaújváros elleni bajnokin a Fürdő utcában. Tovább is mondhatnám: Steierlein István kispad melletti temperamentumos gesztusai mit sem halkultak az elmúlt két és fél évtizedben, Szalai I. Tamást ma sem kell féltenünk, ha egy kis adok-kapokról van szó a pályán. Karsai Tibor fej- és védőjátéka alig kopott, férfi legyen a talpán, aki Koppány Norberttel kerülne egy az egyben párharcba. Bizony Dömötör Zoltán sem lát rosszabbul a pályán, s kulcspasszaira olyan támadóink jutottak szombat délelőtt, mint a szépségdíjas találatot jegyző Hideghéti Péter vagy a kaput minden porcikájában érző Majer Attila.

A nap krónikájához tartozik, hogy együttesünk az újságíró-válogatott ellen győzelmet aratva, és mindkét válogatottal szoros mérkőzésen helytállva a képzeletbeli dobogó harmadik fokára léphetett.

Ennél azonban jóval többet kaptunk, mindannyian, akik a helyszínen lehettünk… Köszönjük!

