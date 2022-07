A bajnoki cím kissé eltávolodott tőlük – írja a verseny hivatalos oldala -, azonban egy futamgyőzelemre mindenképpen beneveznének.

- Az ötödik és egyben leghosszabb verseny következik a 2022-es bajnokságban. Eddig hogyan alakultak a dolgaitok?

- Sajnos nem teljesen a terveink szerint, ahogy a szezon elején kitaláltuk. A tempónk, azt gondolom, megvolt mindegyik futamon, sajnos azonban a Boldogkő-ralin szenvedtünk egy balesetet, és annak hatására egy kicsit visszaesett ez a lendület. Valamint ott nyilván mínuszolnunk is kellett egy versenyt, majd az azt követő futamon szerzett hiba is a hátrányunkra vált. A Mecsek-ralin egy hetedik helyezést értünk el, amivel szintén nem vagyok még elégedett, de legalább elindultunk egy kicsit az emelkedőn pár nehezebb futamot követően.

- Az autót teljesen helyre tudtátok hozni?

- Igen, a versenyautó most százszázalékos, versenyre kész állapotban van, a Mecsek ralin is kitűnően működött, valamiért én nem voltam ott százszázalékos.

- A Veszprém-rali következik, ami murvás, neked fekszik ez a típusú verseny?

- Mindenképpen készülünk a futamra, amennyire csak tudunk, tesztelünk a verseny előtt, és nagy segítség az is, hogy most már elengedtem az iskola kezét, így az egyetemet befejezve teljes mértékben a versenyre tudok koncentrálni.

- Tavaly nagyon jó helyezést értél el a Veszprém-ralin, mennyire lennél ugyanezzel elégedett?

- Az előző pár futam tekintetében elégedett lennék azzal az eredménnyel, de nyilván bennem van az is, ha murván úgy tudunk odaállni a rajthoz, hogy tényleg érezzük, akkor mindenképpen a győzelem lesz a cél.

- Ebben az évben mi volt a célkitűzés, amikor nekiindultatok 2022-es idénynek?

- Gyakorlatilag a bajnoki címért szerettünk volna harcolni, illetve maga a futamgyőzelem volt a fő cél. Az utóbbi még meglehet, a bajnoki címre matematikai esély lehet, hogy van, de gyakorlatilag sajnos azt elbuktuk.

- De még a dobogó az abszolút elérhető?

- Azt gondolom igen, arra lehet reális esély, de maga a bajnoki cím eltávolodott tőlünk.