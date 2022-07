A királynék városában székelő sportkör aktívái az elmúlt másfél évtizedben remekül helytálltak a sportág nehézségi, úgynevezett köteles, aztán gyorsasági, illetve boulder, biztosítás nélküli számában, ám a hazai és nemzetközi viadalokon hiába szerepeltek a legjobbak között, leginkább akkor kerültek reflektorfénybe, mikor a Ninja Warrior Hungary grandiózus akadálypályáit teljesítették. A kihívásokat szerető Gyömrei Mátéék az erőnléti és ügyességi próbákon sokat tettek azért, hogy a sportáguk még népszerűbb legyen – úgy is fogalmazhatnánk: jó reklámot csaptak a falmászásnak –, hozzájárultak ahhoz, hogy sok fiatal jelentkezett a foglalkozásaikon. De mert a lehetőségeik akkor sem voltak a legjobbak, úgynevezett „várólistát” vezettek be, lévén, annyian akartak velük edzeni. Csakhogy egyszerre nem fértek volna el a Padányi iskola tornatermében, ahol nagyjából húsz éve alakították ki a megannyi versenynek is otthont adott mászófalat.

Strommer László a helyi sportmászóélet atyja Veszprémben

Forrás: egyesület

– Ha mondhatom azt, ősszel még nagyobb slamasztikába kerültünk. Egyrészt a koronavírus-járvány miatt, mivel úgyszólván külsősként nem mehettünk be a tanintézménybe, másrészt az annak szomszédságában lévő, speciálisan kialakított kistermünk elbontásra került (…a Modern Városok Program keretében megvalósuló Petőfi Színház munkálatainak részeként – a szerk.), ahol igyekeztünk felkészülni a különböző boulder megmérettetéseinkre, továbbá a kereskedelmi csatornán sugárzott műsorra – árulta el Strommer László, a VSE szakvezetője, a helyi sportmászóélet atyja. Nem volt hát más választásunk, új terem után kellett néznünk. Ebben a kilátástalan helyzetben az Ada-Bau Kft. sietett a segítségünkre, s felajánlott nekünk egy helyiséget, hogy tudjunk hol edzeni és felkészülni az előttünk álló versenyekre. Ilyenformán egy tizenöt méter hosszú, hét méter széles és négy és fél méter belmagasságú helyiséghez jutottunk a „húszemeletes” alagsorában. Közben a tagjaink a szüleiknek és a különböző kapcsolataiknak köszönhetően itt-ott edzettek, voltak, akik Budapesten és Székesfehérvárott gyakoroltak, megint mások a nagyvázsonyi garázsunkban épített falon képezték tovább magukat.

Strommer Soma 2018-ban megnyerte a Ninja Warrior Hungary versenyt

Forrás: egyesület

Az említett belvárosi helyiségből december közepén kezdtünk el egy takaros edzőtermet létrehozni, a szükséges munkálatokkal éppen a napokban végeztünk. Elkészült a mászófalunk és a ninja-pályánk, a talajra biztonsági okokból szivacsot terítettünk, ám festettünk is, aztán új villamos hálózatot építettünk ki, végül pedig a fogások és a kiegészítő felszerelések is a helyükre kerültek. A várostól és a támogatóinktól kaptunk segítséget, de a tagdíjbefizetéseket is tudtuk mire fordítani. Közben a mászóink is bizonyították, hogy nem csak kiváló sportolók, de ha arról van szó, akkor az egyesületért társadalmi munkát is hajlandók végezni. Itt már szerencsére időkorlát nélkül és a korábbinál többen dolgozhatunk, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton – délutántól estig.