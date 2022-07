Kielcében a 16 esztendős pápai sportoló két számban – karikasportban és művészi kategóriában – indult. A Nemzetközi Rúdsport Szövetség (International Pole Sports Federation) fémjelezte, 320 fős mezőnyt felvonultató bajnokságra Anna nagyon készült, hiszen a pandémia miatt tavaly virtuálisan megrendezett világbajnokságon elért 2. és 3. helyezésével nem volt teljesen megelégedve.

– Tudtam, hogy sokkal több van bennem, épp ezért a Pápai Sportcentrumban hétről hétre keményen edzettem, próbáltam a koreográfiákat minél jobban tökéletesíteni, és nagyobb figyelmet fordítani a mentális felkészülésre – mesélte a Türr István Gimnázium diákja. – A versenyen először a sportkategóriában mutattam be a gyakorlatomat, ami ugyan nem volt 100 százalékos, de így is több mint tizenkét pontot javítottam a tavalyi világbajnoki eredményemhez képest, így a dobogó legmagasabb fokára szólítottak, ráadásul 7,7 ponttal megdöntöttem a világcsúcsot, ami egyben a karika szakágban valaha elért legmagasabb pontszám (59,5).

Néhány órával később művészi kategóriában is színpadra lépett a pápai légtornász.

– Itt is van hiányérzetem, bár nem sikerült rosszul bemutatnom, hiszen első lettem, de dolgozom rajta, hogy fejben is jobban bírjam. Nyáron sem pihenek, kemény időszak előtt állok, de annak érdekében, hogy elérjem célomat – a világbajnoki dobogó legfelső fokát –, mindent meg fogok tenni.

A vb-t október végén Svájcban rendezik; az egyesület bízik benne, hogy addig sikerül támogatókat szerezni, hogy Anna méltóan képviselhesse az országot és Pápát.