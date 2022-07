- Hogy alakult eddig az évetek?

- Igazából azt terveztük, hogy külföldön indulunk egy pár versenyen, és Magyarországon is rajthoz állunk azokon a versenyeken, amikhez kedvünk van. Mentünk Orfűn, ami nem a bajnokság része, a Salgón, a Mecseken, és két külföldi futamon. Az első, az Opatija Rallye jól sikerült, a Mitropát pedig megnyertük és abszolútban másodikak lettünk, viszont a Verenje már nem alakult ennyire jól, ott beestünk, kicsit megrongáltuk a gépkocsit.

- Az autót sikerült már teljesen kikalapálni?

- Persze, azt már a Mecsekre felkészítettük a Verenjét követő három hétben. El kellett költeni rá egy szemmel látható összeget, aztán össze kellett rakni.

- Mennyire vagy elégedett az eddigi teljesítményetekkel?

- Lehetne sokkal jobb is, de valahogy most ezt dobja a gép. A Mecsek-ralit szerettem volna sokkal jobb eredménnyel befejezni, de nyilván a törésből kiugrott autó még nem ment annyira, a végére kezdtünk csak kicsit felzárkózni.

- A veszprémi pályák mennyire fekszenek nektek?

- A kiírást nézve megállapítottam, hogy az összes pályát szeretem, mert a murvát jobban kedvelem, mint az aszfaltot. Igazából nincsen sok pontunk, azt is lehetne mondani, hogy szinte semmi, de ettől függetlenül szeretnénk magunkat jól érezni.