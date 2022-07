A Balaton-felvidéki festői kistelepülésen igazán szeretik a futballt: ezt most a megye I-es mezőny is megtapasztalhatta. A Szentantalfa NVSE rendre népes szurkolótábor előtt lépett pályára és több bravúros eredményt elérve nyolcadik lett a 16 csapatos első ligában.

Dombi Károly elnökkel beszélgettünk az elmúlt hónapokról, a megye I-ig vezető útról és a szentantalfai labdarúgás jövőjéről.

- Úgy érzem, reális helyezéseket értek el csapataink az előző idényben, köszönhetően játékosaink hozzáállásának. A felnőtt együttes mellett az U19-es és az U16-os bajnokságban egyaránt helyt álltunk, az U13-as korosztály és a Bozsik-programban résztvevő fiatalok szintén nagy dicséretet érdemelnek – emelte ki Dombi Károly, akitől megtudtuk, több mint 15 éve indították el első gyerek csapataikat, az addig remeklő U19-eseik utánpótlás biztosításának érdekében.

- Azóta is töretlen a lendület. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek, fiatal a saját korosztályában versenyezhessen és érezze jól magát, érezze, hogy van jövője az egyesületben. A mostani felnőtt csapat magja saját nevelés vagy környékbeli fiatal, de éppúgy fontosnak tartom az új tagok érkezését is, hiszen mindenkinek kell más impulzus a céljai elérése érdekében, illetve befogadónak kell lenni az újra is – fogalmazott az elnök, hozzátéve: ők egy roppant nyitott és elfogadó közösséget alkotnak.

- Mindezeken túl természetesen fontos, hogy a lehetőségeinkhez mérten jó környezet fogadja játékosainkat, edzőinket és szurkolóinkat, akik a csapataink mellett állnak. Nálunk alapvető a tiszta és meleg öltöző, a mérkőzések utáni közös kis programok, beszélgetések és a zöld, ápolt füves pálya, ami, néha kicsit elfárad a sok edzéstől, mérkőzéstől. A hét korosztályos együttes heti két edzése, illetve a mérkőzések eléggé leterhelik nagypályánkat.

Dombi Károly hangsúlyozta, igazán büszke az edzői stábra. - Szakmailag felkészült, tanult edzők pallérozzák a fiatal és idősebb sportembereket. Az elmúlt években számtalan fiatal tehetség próbálta ki magát magasabb osztályokban. Közel száz igazolt labdarúgónk van, ami, úgy érzem, nem kis dolog. Számtalan kis településről és egy-két nagyobb községből származó fiatalok kovácsolódnak igazán remek közösséggé, csapattá, amelyben fontos szerepet töltenek be a nyári táboraink Dombi Gábor és Szatlmajer István edzőink vezetésével. Játékosaink sportszakmai előmenetelét garantálják a tapolcai Bozsik-tornák válogatói, illetve a VFC USE utánpótlásedzőjének antalfai szerepvállalása, Fischer Norberttel immár több mint három éve dolgozunk együtt. A szakember nagy szeretettel állítja be fiatal labdarúgóinkat a felnőtt csapatba.

Ami a jövőt illeti, az antalfaiak szeretnék hosszú távon megtartani megyei I-es tagságukat, ezzel is biztosítanák a fiatalok megfelelő sportolási lehetőségeit.

- A célunk annak a rendszernek a megtartása, ahol tényleg van jövőkép. Ebben partnerek az önkormányzatok is, amelyek segítsége elengedhetetlen a hosszútávú, tervezhető munkában – zárta mondandóját Dombi Károly, aki hozzátette: a 2022/2023-as szezonban is nagy szeretettel várják a sportbarátokat a szentantalfai labdarúgó mérkőzésekre.