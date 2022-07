Már a hét közepén elérte a három távra nevező jelentkezők száma a 12 ezret, így csütörtökön lezárták az előzetes és szombati helyszíni nevezési lehetőséget. Annál is inkább, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése erős széllel kísért száraz hidegfront érkezését jelezte szombat délutánra.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság parancsnokával egyetértésben a szervező bizottság úgy döntött, hogy vízbe szállni 11 óra után már nem lehet, emiatt a rajtolás időtartama minden távon változott, korlátozódott.

Szombaton az év egyik legmelegebb napja várható, a reggeli 24 fokról napközben 36-37 fokig melegszik a levegő, a víz már reggel is 24-25 fokos lesz, délutánra 27-28 fokra melegszik fel. Délutánra egy erős széllel kísért száraz hidegfront érkezése várható.

A front közeledtével megnövekszik a felhőzet, de csapadék az esti órákig nem valószínű.

A 40. Lidl Balaton-átúszásra soha nem érkezett ennyi nevezés, 12 000 fő nevezett az eseményre. Megmozdul az egész ország 1073 hazai településről jönnek a résztvevők és a külföldi résztvevők 43 országot képviselnek, ők több, mint 500-an úsznak a mezőnyben. Indul a teljes nyíltvízi úszóválogatott – Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna és Rohács Réka is a rajtnál áll majd. A jótékonysági rekord is megdől, öt jótékonysági célt tűztek ki a szervezők 5,5 milliós támogatási összegben. A rajt július 23-án reggel 7-11 óra között lesz Révfülöpön. A legfontosabb most is a biztonság lesz, ennek érdekében 200 hajóból álló úszófolyosó és 1000 szervező biztosítja az úszókat, akik között minden korosztály képviselteti magát. A legidősebb indulók 80 felettiek. A nevezők 39 százaléka nő, a nők aránya 1982-ben még csak négy százalék volt. Az átlagos úszóidő 2 óra 45 perc, de 3 óra alatt beér az indulók 75 százaléka. A pályacsúcs 57:00 perc. 1979 óta 207 657 teljesítő és 1 079 816 leúszott kilométer szerepel a listán. Az Úszó Erőd a Magyar Honvédség több száz katonájából, dolgozójából áll, ők idén is úsznak.