A 35. percben aztán Szarka Ákos már kíméletlen volt, a remekül futballozó ajkai labdát lopott Romictól, balról tört kapura az alapvonaltól nem messze, higgadt csellel becsapta Gundel-Takácsot, és négy méterről, jobbal a kapuba lőtt, 2-0.

A 38. percben majdnem megszületett a harmadik hazai találat, Kenderes adott be balról, Csizmadia üresen érkezett a hosszún, Gundel-Takács hatalmasat védett a fejesnél.

A 44. percben már a budafoki kapus is tehetetlen volt. Doncsecz kapott remek labdát, a fiatal játékos megforgatta védőjét és 15 méterről jobbal a jobb kapufára lőtt, a kipattanó labda a vetődő Gundel-Takács lábáról került a hálóba, 3-0.

Ezzel az eredménnyel ért véget az első félidő, amelyben az ajkaiak magasan ellenfelük fölé nőttek. Volt lehetősége a Budafoknak is, ám így sem volt túlzás a háromgólos hazai előny.

A második játékrész messze nem hozott annyi eseményt, mint az első. A vendégek igyekeztek veszélyesebben futballozni, náluk volt többet a labda, ám az FC Ajka magabiztosan tartotta kezében a találkozót.

A folytatásban is inkább Kis Károly legénysége volt aktívabb, egy nagyobb vendéglehetőséget jegyezhettünk fel, ekkor Szarka blokkolt saját gólvonala előtt. A 83. percben egy szöglet után Tar fejelt, Gundel-Takács vetődve ütötte ki a labdát. Valamivel később Csizmadia tornásztatta meg a budafoki hálóőrt.

Nagyon simán nyerte meg a meccset az FC Ajka.