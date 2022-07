Az eredményekről Kerner Ferenc klubelnök számolt be lapunknak.

Romániában, Nagyszalonta mellett rendezték meg a Harghita Cup elnevezésű szabadonrepülő világkupa-fordulót. F1A vitorlázó kategóriában a herendi Csikár Imre Móric is bejutott a kilencfős döntőbe.

Az ifjúságiaknál Csikár második lett, klubtársa, Halász-Szabó Levente (Herend) technikai problémák miatt csak a hetedik helyen végzett.

Egy hónappal később nagy és erős mezőny jött össze a dupla nagyszalontai szabadonrepülő világkupa-fordulóra. Egész nap remek időben folyt a küzdelem, a szél csak időnként élénkült meg.

F1A vitorlázó kategóriában 44-en jutottak döntőbe. Halász-Szabó Levente egy hibával hatodik, Csikár Imre nyolcadik lett. F1H kis vitorlázó kategóriában a herendi Tóth Mária az előkelő ötödik helyet szerezte meg.

A második versenynapon kissé változékonyabb idő fogadta a résztvevőket, a 80 fős mezőnyből 36-an kerültek be az F1A-döntőbe, köztük nyolc magyar.

A hat perc 18 versenyzőnek sikerült, végül a francia Bertrandt Pouzet győzött a debreceni Krasznai Dávid és a szintén francia Emmanuel Ragot előtt. A második legjobb magyar és egyben a legjobb ifjúsági Csikár Imre Móric lett. Ifiben Halász-Szabó Levente egy startot elhibázva ötödikként zárt.

Szintén Nagyszalonta adott otthont a Tisza Kupa első két fordulójának. Szombaton az enyhe eső miatt később kezdődött a verseny, majd végig változékony, szeles időben folyt a küzdelem. F1A-ban kilencen értek el maximumot, a herendiek közül most Halász-Szabó Levente és Kerner Ferenc jutott be a döntőbe. Előbbi megszerezte a harmadik pozíciót, tőle egy másodperccel lemaradva Kerner lett a 4. Ifiben Halász-Szabó Levente volt a legjobb, harmadikként Csikár Imre Móric végzett.

Másnap erős széllel kellett megküzdeniük a versenyzőknek, és a szokásos öt starttól eltérően már három start után következett a döntő, amibe heten kerültek be. A fly-off-ban a mátraverebélyi Vernyik László modellje maradt fent a legtovább, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a herendi Horváth Tamás állhatott fel. Az ifiknél Csikár Imre Móric nyert, Halász-Szabó Levente harmadik lett.

Szépszámú magyar versenyző vett részt a szerbiai Zomboron tartott nemzetközi versenyen. Élénk szélben, trükkös, turbulens időjárás tette próbára az indulók és modelljeik tudását. Az ebédszünetben olyan forgószél söpört végig a parkolón és a starthelyeken, ami nemcsak székeket, hűtőtáskák tetejét és sok más mozdíthatót kapott föl, napernyőket, sátrakat tépett szét, hanem sajnos több modellt is fölkapott és összetört. Így járt sajnos Tóth Mária is. Csak öten jutottak az F1A vitorlázó kategória döntőjébe. Halász-Szabó Levente hatodik, Kerner Ferenc hetedik lett. Az ifiknél Halász-Szabó Levente nyert. F1H kategóriában Opálka István, Mórocz Péter (mindketten Várpalota) és Horváth Szabolcs állhatott dobogóra, Tóth Mária negyedik helyezést ért el.

Szintén Szerbia, azon belül Aradac település volt az otthona a Srem Cup világkupa-megmérettetésnek. Itt összesen 23-an értek el maximális eredményt az öt startban, köztük négy magyar. Csikár Imre Móric legjobb magyarként 11., Halász-Szabó István pedig 18. lett. A 17 fős ifi mezőnyben Csikár győzött.

A második szerb világkupán (Morava Cup, Aradac) erős szélben, óriási termikekkel, tikkasztó hőségben zajlott a küzdelem. A modellek nehezen kezelhetővé váltak, az erős termikekből alig akartak lejönni, akár két kilométerre is elrepültek, sokan fel is adták a versenyt. Az ifjúságiaknál Csikár Imre Móric második, Halász-Szabó Levente harmadik lett.

A csehországi Ivancice repülőterén rendezték az antik repülőmodellek Európa-bajnokságát, ahol a magyarok ismét remekül szerepeltek. Török László egy arany- és egy bronz-, Ács József egy arany-, Tóth Imre pedig két bronzérmet szerzett. Debreczeni Oszkár (Herend) elektrogumis kategóriában ötödik helyezést ért el.