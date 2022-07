Nagyné Varga Anikó polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a labdarúgók sikerei a korábbi évtizedekre is visszanyúlnak, már 50 éve is volt megyei első osztályú csapata a falunak. A lovas sport a másik, amelyről a települést ismerik. Az utóbbi az elmúlt két évtizedben vált népszerűvé Németh László, Topár Zsolt, és Sandi Gábor által. A sporttelepet 1973-ban avatták fel. Jelenleg sajnos nincs működő labdarúgó csapatuk. A polgármester köszönetet mondott az egykori támogató magánszemélyeknek, cégeknek, szurkolóknak, akik szintén hozzájárultak a sikerekhez. Egykor kézilabda és női foci csapat is létezett Kertán. A lovas sportot az iskolásokkal is megismertették, amelyben 47 diák jutott lehetőséghez.

A programon sokan vettek részt, jöttek a pályára lépő csapat tagjainak egykori barátai, osztálytársai, szomszédai. Sokan már elköltöztek a községből, de a meccsre hazatértek. Az újpesti focisták megérkezését taps fogadta. A fiúkra sokan vártak az öltöző előtt, hogy közös fotót készítsenek vagy aláírást kérjenek. A meccs pörgős és izgalmas volt, a végén 5-4 volt az állás az Újpest javára, majd egy időn túli tizenegyessel Stiger József egyenlített. Tapsvihar a pálya széléről, majd megszólt a Boldog születésnapot című dal.

A 60 éve nagyon jól szerepelt kertai csapat tagja, Stiger József aznap ünnepelte 81. születésnapját. Neki szólt a taps és a köszöntés. A meccs után a szervezők mindenkit vadpörkölttel vagy babos káposztával vendégeltek meg. A lebonyolításban és a főzésben a helyi polgárőr egyesület tagjai is segítettek. A perselyben gyűlt a pénz a helyi óvodások számára. A fiatalok 11-es rúgó versenyen mutatták meg tudásukat. Augusztus elején újabb közösségi rendezvényre készülnek, a község az idén ünnepli fennállása 750 éves évfordulóját.