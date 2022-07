Európa legnagyobb és legnépszerűbb tókerülő versenye mezőnyében a legújabb fejlesztésű katamaránok mellett a Balaton klasszikus hajói és túravitorlások is rajthoz állnak, hangzott el a versenyt bemutató sajtótájékoztatón, Balatonfüreden az Anna Grand Hotelben július 13-án.

Gerendy Zoltán, az MVSZ elnöke kiemelte, a verseny a Balaton és a vitorlázás ünnepe, a mezőnyben a legújabb technika, a klasszikus hajócsodák és a szabadidős vitorlázás képviselői mérik össze tudásukat. – A verseny népszerűsége, presztízse folyamatosan nő. Hatalmas élmény, kihívás körbevitorlázni a Balatont, főleg azoknak, akik sok időt töltenek a vízen. A versenynek csak győztesei vannak, mindenki nyer, aki végigcsinálja az erőpróbát - közölte.

Holczhauser András, az MVSZ főtitkára elmondta: idén több külföldi egység is érkezik. A versenyt élőben közvetíti csütörtökön az M4 Sport televíziós csatorna. Egész nap élő közvetítést lehet látni a Vitorlás téri kivetítőn, a nagymóló stúdiójában beszélgetéseket hallhatnak az érdeklődők. Csütörtökön délelőtt a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízen rendezik meg a modellvitorlás-versenyt, a verseny befutóját közösen várják a balatonfüredi nagymólón. Pénteken délután megrendezik a leggyorsabb hajók versenyét, az Audi Speed Challenge-t. A Kékszalag díjkiosztója a Gyógy téren lesz szombaton 18 órakor, amit utcabál követ.

Bóka István polgármester rendezvényeik közül kiemelte a Kékszalagot, az Anna-bált, a borheteket. Kezdettől hagyomány, hogy Balatonfüred ad otthont a vitorlásversenynek, mialatt rekordot döntött a látogatók, vendégéjszakák száma. Balatonfüred a vitorlázás balatoni fővárosa, ahol kikötőt, sétányt is a neves tókerülőről neveztek el.

A verseny díjait idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette. Simon Attila vezérigazgató kiemelte: megújította a manufaktúra idén a Kékszalag fődíját. A herendi trófea egyik oldalán az Apponyi-minta, a másikon új kreatív minta, egy vitorlás lesz. A kék szín dominál, 24 karátos matt arany festéssel. A hajó alatt a Balaton fodrozódik, amely átvált szalagba, így utal a verseny nevére.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

A Kékszalag fesztiválhoz csatlakozott a Veszprém-Balaton (VEB) Európa Kulturális Fővárosa (EKF) Program. Müller Mihály sajtófőnök kiemelte, a vitorlázás és a Kékszalag a Balaton életének, kultúrájának meghatározó mozgatóereje, összeköt országokat, városokat, partokat, embereket, így egyértelmű volt, hogy a program a verseny mellé álljon. Várják a Kékszalag résztvevőit, nézőit, hogy ismerjék meg a 2023-as EKF programjait, legyenek Füreden, a Balatonnál, a Bakonyban vagy Veszprémben. A Tagore sétányon a kulturális régió értékeit fotókon, az információs ponton programjaikat mutatják be.

Zsolnay György, a versenyt negyedik éve támogató Raiffeisen Magyarország Zrt. vezérigazgatója aláhúzta, idén is örömmel álltak a regatta mellé. Szólt az együttműködésről, a csapatszellemről. - Mi is egy csapatban dolgozunk sikereinkért ügyfeleinkkel, ahogy a vitorlázók küzdenek a mezőnyben - érvelt, majd kiemelte az innovációt, a digitalizációt, a versenyt, a stabilitást és biztonságot.

Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója kifejtette, idén is átadják a Kékszalag Fairplay Díjat az együttműködő, egymást segítő legénységnek, mert a tiszta szabályok, a sportszerű versenyzés, a tisztelet, a bizalom fontos a sportban, a vitorlázásban és az üzleti életben is.

Vándor Róbert, a Kékszalag-címvédő RSM kormányosa elmondta, a balatoni napfelkeltével a parti rendezvényen számol, komoly ellenfelekre, izgalmas, kemény versenyre számít. - Azért vagyunk itt, hogy küzdjünk és csodáljuk a természetet - érvelt.

Kellermayer Sándor, a legtöbb Kékszalag-győzelemmel rendelkező Tramontana csapattagja különleges élménynek nevezte a vitorlázást a 112 éves hajóval. Késhegyre menő csatát vívnak a Kishamissal, és mindig jól érzik magukat.

Elhangzott: a regatta limitideje 48 óra, így szombaton reggel kilenc óráig kell befutniuk a versenyzőknek az érvényes eredmény megszerzéséhez. Idén is Vitorlásfaluvá alakul a balatonfüredi Vitorlás tér és a nagymóló. A Kékszalag támogatói a sportághoz kapcsolódó programokkal, látnivalókkal, újdonságokkal várják a látogatókat. A biztonsági előírások szerint a katamaránok, a rohanógépek és az egytestű hajók idén is külön szektorból indulnak a mintegy hat kilométer széles rajtvonalon.

A Kékszalag versenyt először 1934-ben írta ki a balatonfüredi Hungária Yacht Club azzal a céllal, hogy a Balaton Kék Szalagját bármely vitorlás elnyerhesse, amely a kiírt távon, az óramutató járásának megfelelően a leggyorsabban körbehajózza a tavat. 1942-ig a versenyre kétévente került sor, ezután a háború miatt kimaradt néhány esztendő, a hagyomány 1947-ben éledt újra. A verseny egyre népszerűbb lett, 1955-ben a Nemere II. nevű 75-ös cirkáló 10 óra 40 perc alatt teljesítette a távot. Ezt a fantasztikus rekordot csak 57 évvel később, 2012-ben sikerült megdöntenie egy hightech anyagokból készült katamaránnak, a magyar fejlesztésű kétárbocos Fifty-Fiftynek. 2001 óta a versenyt már évente rendezik meg, Európa legnagyobb tókerülő versenye lett, amelyen hatszáz vagy annál is több hajó indul el. A Kékszalag hagyománya, hogy a versenyre mindig azon a júliusi hétvégén kerül sor, amely legközelebb van a holdtöltéhez.