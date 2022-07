A tradicionális rendezvényen valamennyi bajnoki címért küzdő egység részt vesz, beleértve a korábbi WRC2-es világbajnokot, a norvég Mads Ostberget is, aki még nem állt rajthoz a bakonyi megyeszékhelyen. A pilóta idén új navigátorral, a svéd Patrik Barth-tal méretteti meg magát.

- Annak ellenére, hogy soha nem járt itt, a versenyzőtársai őt tekintik a verseny abszolút esélyesének – mondta a Naplónak Lakatos Róbert, a verseny rendezője. - A helyzet egy kicsit pikáns, hiszen azok közül, akik a bajnoki trófeáért küzdenek - mint például Vincze Ferenc vagy Velenczei Ádám -, nagyon sokszor hagyták ki vagy mínuszolták a versenyt.

Ez most hátrányként jelentkezhet, mert nincs sok murvás tapasztalatuk. Amikor pedig három éve Vincze indult Veszprémben, hatalmasat esett, ezért valószínűleg nem túl jók az emlékei.

- Megjósolhatatlan a verseny végkimenetele – vélekedett a sokat látott, rutinos rendező. - A Veszprém-rali jellemzően szeret vagy nem szeret. Nagyon sokszor jött ki az évek során meglepetéseredmény, és nyertek olyanok, akikre nem feltétlenül számítottak a rajongók.

Lakatos Róbert szerint ezen a hétvégén vélhetően nem fognak fázni a kilátogató érdeklődők, hiszen az előrejelzések szerint 30 Celsius-fok feletti időjárás várható, azaz egy kis hazai Szafari, Akropolisz-rali lehet.

- Azoknak, akik eljönnek és nem a strandot választják, nekik próbálunk felkészülni azzal, hogy mind a két napon legyenek olyan programok, ahová érdemes kilátogatni – mondta.

Szombaton például mind a két gyorsaságinak (0 pont, Várpalota) van olyan szakasza, ami megközelíthető a ralirajongók számára, és látványos pillanatokat ígér. Mindkét gyors bejáratott nézői pont. Az egyik, a hajmáskéri lőtér – 0 pont a rajtállomás körüli része, ami megközelíthető a 82-es útról, Gyulafirátót irányából. Illetve a Várpalota gyors déli része, ami Várpalota és Inota irányából „támadható”.

- Mindkét helyről hosszan belátható a pálya, ami nagyon látványos – derült ki a rendező szavaiból.

Kérdésünkre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb Veszprém-ralija, így válaszolt:

- Három momentum ugrik be elsőre – válaszolta Lakatos Róbert. - Az egyik a ’90-es évekből, amikor a nyirádi ralikrosszpályán csináltunk egy szinkronpályás gyorsot, ami fantasztikus élmény volt. Az utolsó párosnál a 8 ezer ember ferobbantotta az arénát. Nem csoda, Janika és Kiss Feri volt a porondon. Hihetetlen volt! A másik, amikor Ranga Peti nyert és az édesapja nyomdokaiba lépett, az egy érzelmekkel teli pillanat volt. Szerettem és tiszteltem az édesapját, jó volt megélni a gyermeke győzelmét. Nagyon rossz emlék viszont a verseny történetének legsötétebb napja, ami 2000-ben volt. Egy tragikus, borzalmas baleset részesei voltunk, ami örökre belénk vésődött, és az emléke a mai napig bennünk él.