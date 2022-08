Sűrű heteket tudhat maga mögött a Telekom Veszprém, amely telki edzőtáborral kezdte a nyári felkészülést. Momir Ilics csapata augusztus 9-én játszotta első edzőmeccsét (35-25, a francia USDK Dunkerque ellen), ezt követően még öt találkozón lépett pályára ebben a hónapban. A sorból kilóg a szlovák Tatran Presov elleni összecsapás, amely nem gyakorló-, hanem tétmérkőzés volt, és a siker (35-25) SEHA Liga négyes döntőt ért a bakonyiaknak.

- Több újdonságot is kipróbáltunk, 5-1-es védekezést is például, amivel sikerült néhány labdát szereznünk. A győzelem kulcsa mégis egyértelműen a jó védekezésünk volt. Néhány szituációban még fejlődnünk kell, csiszolnunk kell még pár dolgot. Az új játékosainkat igyekszünk beépíteni a csapatba, nemrég tértünk vissza az edzőtáborból, szóval még az elején vagyunk a munkának. Elégedett vagyok az eredménnyel és azzal, hogy kiharcoltuk a SEHA Liga final fourba jutást - nyilatkozta a Tatran elleni összecsapást követően Momir Ilics. A Telekom vezetőedzője azt is elárulta, hogy a soron következő szezonban még a korábbinál is gyorsabb és dinamikusabb csapatot szeretne a pályán látni.

A védekezésben szintén lesznek változások, amelyek eredményessége gyorsan kiderül, hiszen hétvégén már egy trófeáért száll harcba az együttes. De erről később, térjünk vissza a nyári időszakra és a Füred elleni rajtra!

A Veszprém két rangos felkészülési tornán szerepelt augusztusban, és mind a kettőt meg is nyerte. A tatabányai MOL Kupán a lengyel Orlen Wisla Plockot (34-26) és a Tatabányát (33-29) fektette két vállra, a saját rendezésű II. Veszprém Handballcity Fesztiválon pedig a Flensburgnál (35-31) és a Kielnél (34-27) bizonyult jobbnak.

A nyári találkozókon természetesen bemutatkoztak az új igazolások: az izlandi Bjarki Már Elísson, az egyiptomi Elderaa, a szerb-francia Dragan Pechmalbec és a fehérorosz Mikita Valjupov egyaránt jó benyomást tett a szakvezetésre, illetve a szurkolókra. A csapat máris bizonyította, hogy ismét a legjobbak között kell vele számolni, s Momir Ilicsék ezúttal nem érnék be a bajnoki ezüsttel és a Bajnokok Ligája negyedik hellyel.

A Balatonfüredi KSE elleni szerdai rajton természetesen abszolút esélyesek a hazaiak, akik egyfajta felhozó, ráhangoló meccsként is tekinthetnek az összecsapásra a hétvégi SEHA Liga négyes döntő előtt.

A BKSE hosszú ideje az NB I-es mezőny meghatározó tagja, az előző idényben ezt egy bajnoki bronzzal bizonyította. A nyáron azonban két alapembere (Topic Petar, Pedro Rodríguez) is távozott a csapatnak, igaz, az újak (Vajda Huba, Hornyák Péter, Stevan Sretenovics) igazi erősítésnek ígérkeznek, de a beépítéshez idő kell, ráadásul sérülések is nehezítik a szakvezetés dolgát.

- Nem volt nagy jövés-menés, de meghatározó játékosok távoztak, közel 250 gól, amit pótolnunk kell – nyilatkozta a Naplónak György László. A fürediek szakvezetője július 18-án vezényelte az első nyári edzést. A Balaton-partiak ezután hét edzőmeccset vívtak a nyári szünetben, a Szeged, a Gyöngyös, a Komló (kétszer), a Dabas, a Budai Farkasok és a Fradi volt a partnerük. A mérleg három siker, két döntetlen és két vereség lett. Egy mérkőzés elmaradt, a cseh Zubri lemondta a találkozót.

- Az elmaradt meccs hiányzik, szükségünk lett volna még rá. Nem mondom, hogy teljesen készen vagyunk a rajtra, de alakul a csapatunk. Tudjuk, hogy védekezésben kell még fejlődnünk, elsősorban a belső pozíciót tekintve. Veszprémben természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, a sok minőségi játékost igazoló bakonyiak jó formában vannak, biztosan odateszik magukat ellenünk is. A lehetőségekhez képest mi is minden tőlünk telhetőt megteszünk a találkozón.

György László kiemelte: borzasztó nehéz, többfrontos szezon vár rájuk. A hazai megmérettetések mellett az Európa Ligában, ahol a csoportkörben kezd a BKSE, is helyt kell állniuk.

- Nem szeretnénk panaszkodni, örülünk, hogy ilyen kihívások elé nézhetünk. Szeretnénk jól szerepelni az Európa Ligában, és az ott szerzett tapasztalatokat kamatoztatni a bajnokságban. Ami a rutinosabb játékosokat illeti, nem vagyunk sokan, egy 8-9 fős magról beszélhetünk. Persze bízunk a feltörekvő fiatalokban, többektől nagyobb fejlődési ugrást is várunk, ugyanakkor idén más célokat kell kitűznünk – fogalmazott György László, hozzátéve, a bajnoki bronz megvédése nem lehet elvárás, hiszen a riválisok többsége komoly erősítéseket vitt végbe.

- Az biztos, hogy minden egyes pontért meg kell majd küzdenünk. Nem tudjuk, milyen helyezést érhetünk el, úgy vágunk neki a szezonnak, hogy a minél jobb pozícióért harcolunk.

A horvátországi Zadar városa ad otthont a SEHA Liga négyes döntőjének, amelybe a Telekom Veszprém mellett a horvát HC Nexe és PPD Zagreb, valamint az északmacedón Eurofarm Pelister jutott be. A bakonyiak péntek este 20.30-tól az utóbbival játszanak az elődöntőben, a Nexe és a Zagreb korábban, 18 órától lép pályára egymás ellen. A helyosztókat vasárnap rendezik, bronzmeccs: 16.30, finálé: 19.00. Ez az esemény egyébként a 2021/2022-es szezon négyes döntője, az ukrajnai háború miatt márciusban felfüggesztették a SEHA Liga küzdelmeit, amelyek augusztusban a negyeddöntőkkel folytatódtak.