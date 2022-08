A világbajnokság résztvevőit Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, José Massapina, a nemzetközi 420-as osztályszövetség elnöke, Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára és Ugron Gáspár, a versenyt szervező Balatoni Yacht Club elnöke köszöntötte, majd bemutatkoztak az egyes nemzetek.

A mintegy 500 tagú mezőny az utóbbi napokban már a Balatoni Yacht Club alsóörsi bázisán készült a megmérettetésre, a fiatalok jó szélben edzettek a tavon, hétfőn élesben kezdődik meg a verseny.

A megnyitó hangulatáról a Galiba zenekar és az Alba Regia Táncegyüttes is gondoskodott, miközben a menet, akár az olimpián, táblákkal, zászlókkal vonult el a kikötőben álló hajók előtt.

Forrás: Balatoni Yacht Club/Cserta Gábor

Mint ismert, a 420-ast a hetvenes évek elején hozták be Magyarországra. Franciaországból indult hódító útra, ott tervezték. Kezdetben itthon nagy újdonságnak számított a Kalóz és a Cadet mellett. Ezekhez képest valóságos rohanógép volt a műanyag testű, trapézos 420-as. Ma is az egyik legsikeresebb utánpótlás nevelő hajóosztály, az ifjúsági világbajnokságon is küzdenek a fiatalok ilyen hajókkal.