A Kis Károly vezette FC Ajka ebben a bajnoki kiírásban hazai pályán még nem talált legyőzőre. A Fejér megyeiek pedig még egyáltalán nem szenvedtek vereséget, egy siker és három döntetlen áll a nevük mellett a tabellán.

A Veszprém megyei zöld-fehérek a legutóbbi fordulóban a DVTK vendégeként kaptak ki 3-1-re. Csizmadia Zoltánék a vereség mellett egy sajnálatos sérülés miatt is aggódhattak, ugyanis az idei szezonban eddig remeklő, és három gólt szerző Szarka Ákost kellett kényszerből lecserélni. A csákváriak a hétközi fordulóban a Tiszakécskét fogadták saját pályájukon. Az első játékrészben Magyar Zsolt találatával magukhoz is ragadták a vezetést, de a mérkőzés véghajrában a kécskeiek cserejátékosa, a mindössze 18 éves Kiss Norbert pontot mentett csapatának, így Tóth Balázs együttese a negyedik találkozóján a harmadik ikszet gyűjtötte be.

Az FC Ajka és az Aqvital FC Csákvár tizenkettedik alkalommal méri össze tudását a gyepen. Az ajkaiak eddig mindössze kétszer tudták megverni a szomszéd megyei együttest, a csákváriak azonban ötször hagyhatták el három ponttal a pályát, emellett pedig négyszer meg kellett elégedniük az egy-egy ponttal a feleknek. Gólarányt tekintve is döntetlen az állás, ugyanis 18-18-szor zörgették meg egymás hálóját a csapatok.

-Újabb nehéz feladat vár ránk, hiszen a Csákvárnak ugyanannyi pontja van, mint nekünk, viszont még nem szenvedett vereséget. Legtöbb játékosuk a Puskás Akadémiáról van, mozgékony és gyors csapat, akik mindenkinek kellemetlen perceket tudnak okozni. Ahhoz, hogy a jó hazai mérlegünket folytatni tudjuk, 100 százalékos koncentrációval és nagy hittel kell játszanunk!- nyilatkozta Kis Károly az ajkai klub hivatalos oldalán.