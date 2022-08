Kitűnő hangulat jellemezte a tábort, ahol a fiatalok megismerkedhettek a vízi sportokkal, így a vitorlázással is. Kiknek és milyen céllal rendezték meg a tábort Balaton­akarattyán?

– Honvédelmi nyári táborokat első alkalommal 2016-ban szervezett az MH, azóta évente egységesen, összehangolva és tematikákra bontva, országos szinten szervez táborokat. A közel egy hét alatt a részt vevő gyermekek számos ismeretet szerezhetnek, amelyet később az élet bármely területén hasznosítani tudnak. A honvédelmi táborok fontos részét képezik a honvédelmi nevelést célzó programok. Cél az, hogy lehetőséget adjunk a honvédelem iránt érdeklődő diákoknak a katonaélet, a katonák mindennapjainak megismerésére, illetve felhívjuk a figyelmet a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a katonai hivatásra. A szűk egy hét alatt a gyerekek sokszínű programokon nyerhettek betekintést az általuk választott témakörökbe, illetve azon területekbe is, melyekkel olyan képességeket és ismereteket sajátíthattak el, amiket a mindennapi életükben is tudnak hasznosítani. A tábort 14–18 év közötti gyermekeknek szerveztük a vitorlás tematikára építve, hogy a fiatalok e sportággal is jobban megismerkedjenek. Úgy gondolom, a vízi sportok iránt sok fiatal érdeklődik, hiszen remek kikapcsolódást nyújt számukra ez az összetett, kreativitást igénylő sport.

A balatonakarattyai honvéd üdülő meghatározó helyszíne a tábornak, mivel rendelkezésre állnak a vitorlás oktatáshoz szükséges feltételek: így a Balaton, a sólyapálya, a megfelelő logisztika, az étkezési és strandolási lehetőség. Sokan jöttek az Alföldről, és volt, aki először látta a Balatont.

Hányan jöttek el táborozni Balatonakarattyára?

– A tábor első hetén mintegy 30, a második héten 24 gyermek, illetve öt kadét vett részt, fiú-lányok vegyesen.

Miért választották éppen a Balatont?

– A 31. Draganits Területvédelmi Zászlóalj Veszprém megyében tevékenykedik, így adott volt, hogy a festői szépségű Balatonnál szervezzük a táborokat, ahol a fiatalok kitűnő körülmények között vitorlázhatnak is.

Milyen programokat szerveztek?

– A tábor tematikájából adódóan a vitorlásoktatás, illetve a vitorlázás volt a fő program. A táborozók megtanulták például a vitorla felszerelését, szélirányba állítását, de a vízbe esett ember mentését, valamit a felborult vitorlás talpra állításának fortélyát is. A programokat a gyermekek érdeklődési köréhez, illetve a vitorlás tematikára építve szerveztük meg. A fiatalok kipróbálhatták mindemellett az úgynevezett Gripen-szimulátort, paintballt, geocachinget a tábor területén, spiccbotos horgászatot, strandröplabdát, strandfocit, túráztak a Bakonyban, és természetesen strandolhattak is.