A strandos verziók kiemelt szerepet töltenek be az adott sportág népszerűsítésében, hiszen itt karnyújtásnyira vannak a nézők a sportolóktól. A fesztiválra ezúttal azonban nem bemutatókkal készült a szumó, hanem az első hazai strandszumó országos bajnokságot rendezték meg – számolt be lapunknak Janku Ferenc, a veszprémi Centrum SE elnöke.

- Kőkemény küzdelmeket láthattak a nézők, sőt, ha valakinek kedve támadt, azonnal ki is próbálhatta magát open kategóriában. A megváltozott körülmények, a szabad ég alatti küzdelem, a nyári forróság, a mély homok jelentősen megnehezítették a sportolók dolgát, így sok helyen borult a papírforma, a teremben sokszoros bajnok versenyzők alulmaradtak a kevésbé rutinos ellenfelekkel szemben.

A Centrum SE sportolói az alábbi eredményeket érték el, első helyezettek: Csejtei Zoárd (I. korosztály), Jámbor Levente (I. korosztály), Jámbor Levente (II. korosztály).

Második helyezettek: Szalay Adrián (I. korosztály), Jámbor Kristóf (II. korosztály).

Harmadik helyezettek: Kék Milán (II. korosztály), Csóti Zétény (II. korosztály).

Ötödik helyen végzett: Csóti Zétény (III. korosztály), Mészáros Tibor (III. korosztály).

Nagy Gergő és Barnóczki Boldizsár sérülés miatt visszalépett a versenyzéstől.

Megtudtuk, ezzel az eseménnyel lezárult a nyári versenyek időszaka, és elkezdődött az Európa-bajnokságokra való felkészülés. Augusztus 31-én a lengyelországi Krotoszynben az U21, U23 és felnőtt korosztályok, október 6-án az észtországi Rakverében pedig az U14, U16 és U18-as korosztályok sportolói méretik meg magukat a kontinens legjobbjai között.