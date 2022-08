- Amikor felkért a női szövetségi kapitány, hogy legyek a magyar női válogatott csapatának tagja, hihetetlen boldogságot éreztem. Az elmúlt években ezért is dolgoztam. Szerettem volna minél hamarabb a nemzeti együttesben szerepelni. A Mitropa-kupán, ami Közép-Európa országainak versenye, már voltam csapattag, de egy olimpia azért mégiscsak más. Ott a világ legjobbjai képviselik hazájukat. Szóval boldog és büszke voltam – nyilatkozta a Naplónak Gaál Zsóka.

A 15 éves ajkai sakkozó természetesen keményen és elszántan készült a nívós megmérettetésre.

- Tudtam, hogy az olimpián csak úgy teljesíthetek jól a saját táblámon, hogy fizikálisan, mentálisan és szakmailag is maximálisan felkészült vagyok. Mindennap sportoltam. A kondíciónak óriási szerepe van a sakkban, valószínűleg ezt nem is gondolják az emberek. Pedig öt-hat órát ülünk a sakktáblánál, amit 9-11 versenynapon át kizárólag akkor lehet bírni, ha megfelelő a felkészültségünk fizikálisan.

Ami a mentális oldalt illeti, Zsóka elárulta, hogy évek óta rengeteget köszönhet Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológusnak. - Ő mindig mellettem állt, segített, mikor szükségem volt rá, és folyamatos tanácsokkal látott el.

Gaál Zsóka a szakmai részről is mesélt lapunknak. - Rengeteget jelentett Polgár Judit szakmai, illetve mentális segítsége. Az edzőim fantasztikusak. A napi 8-10 óra gyakorlás nem is megterhelő számomra, hisz a társaságukban rohan az idő. Az edzések nem szárazak, mindig van egy-egy megnevettető rész, poén, vidámság. Főedzőm Papp Gábor nagymester, Prohászka Péter nagymester és Bánusz Tamás nagymester, akik az utamon támogatnak, nagyon sokat segítenek. Ezekért igazán hálás vagyok nekik.

A szakmai felkészülés részét jelenti a megfelelő versenyek kiválasztása is.

- Az utóbbi egy évben nem játszom ifjúsági és női mezőnyben, tudatosan versenyzem férfiak között, ahogyan azt példaképem, Polgár Judit és testvérei tették. A férfiak között versenyezni egy nehezebb út, de kifizetődőbb – jelentette ki a fiatal kiválóság, megjegyezve: volt rá példa, hogy egy nagymester verseny előtt beteg lett, de úgy is asztalhoz ült, fel sem merült benne, hogy kihagyja a viadalt, azt a szituációt is egy próbának, megmérettetésnek fogta fel.

A 2022-es sakkolimpiának az indiai Chennai adott otthont. Az ajkai játékos izgalommal vegyes kíváncsisággal várta élete első olimpiáját.

- A magyar női csapat a 12. helyen volt rangsorolva a megmérettetésen. Önmagam felé az elvárásom az volt, hogy jól játsszak, és szerettem volna, ha a legjobb 10 közé kerül együttesünk. Egy sakkolimpián körülbelül háromszoros a terhelés, mint egy átlagos versenyen, illetve nagyjából tízszeres feszültség uralkodik. Az első három fordulóban nyertünk, a negyedik körben az első helyen rangsorolt India első csapatával kerültünk össze. A hazaiak külön asztalnál játszottak, mind a négy táblájukat kamerák vették, folyamatos volt a fotózás, azaz a feszültség igazán jelen volt. Sajnos ez meg is látszott a játékomon, hiszen ilyen helyzettel a sok-sok versenyzés ellenére sosem találkoztam. Sajnáltam, hogy nem sikerült az a partim, és ezzel a csapatunk is kikapott. A következő napon nem játszottam, pihenőt kaptam a kapitánytól, és összeszedtem gondolataimat. Ebben segített a sportpszichológusom is. A folytatásban jól játszottam, ki tudtam hozni magamból a maximumot. Az utolsó forduló volt az igazán emlékezetes számomra. Csapatunk 1,5-1,5-re állt, és már csak én játszottam. Tudtam, hogy rajtam múlik a végeredmény, és azt is tudtam, hogy az állásom egyenlő. Arra gondoltam, ezt meg kell nyernem, és szerencsére sikerült. Mikor a partinak vége lett, együtt örültünk a csapatgyőzelemnek, amellyel a 15. helyről a 11. helyre léptünk előre. Abban a pillanatban nagyon boldog voltam. Első olimpiámon 10 parti játszására kaptam lehetőséget, nyolcszor nyertem. Örülök, hogy hozzá tudtam járulni a magyar női csapat sikeréhez.