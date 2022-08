Borgulya István, a fürediek szakvezetője a Naplónak elmondta, legutóbb két jó mérkőzést játszottak, úgy érzi kezd összeállni csapata. Szeretnék ezt a folyamatot folytatni, azaz formában maradni, jó meccset szeretnének játszani. Szó sincs róla, hogy elengednék a találkozót, a lehető legerősebb összeállításban futnak majd ki szombat délután a pályára azért is, mert céljuk a továbbjutás.

- Ez a sikerélmény miatt is fontos lenne, másrészt a későbbiekben a magasabb osztályban játszó csapatok is bekapcsolódnak a kupaküzdelmekbe, ezért nem lenne jó sem magunkat, sem szurkolóinkat megfosztani attól az élménytől, amit egy NB I-es csapat vendégjátéka hozhat - fogalmazott a szakember, aki egyértelműen azt az elszántságot és hozzáállást várja a Tatabánya ellen is, ami az elmúlt 90 percek alatt jellemezte együttesét.

A Füred céljaiban ezúttal nem segíthet Bartha, aki sérült, és minden jel szerint öt hetet kell kihagynia, ugyanakkor Róth eltiltását tölti.