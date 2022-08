ZTE II.-VLS Veszprém

0-4 (0-3)

Zalaegerszeg. V.: Juhász. ZTE II.: Németh E. - Jóna, Bolla, Gergely, Boros, Bedővári (Bedő, 79.), Murár (Vert, 74.), Fábián (Kovács R., 88.), Papp, Kámi (Krivortsiuk, 74.), Györe (Koszovcsuk, 79.). Edző: Koller Zoltán.

Practical VLS Veszprém: Héninger – Gulyás, Molnár B. (Ulbert, 58.), Major (Kovács D., 67.), Végh (Iszlai, 46.), Gálfi (Bakos, 58.), Somogyi, Baldauf (Lőrincz, 67.), Horváth H., Krebsz, Zachán. Edző: Pető Tamás.

Kapott gól nélküli sikerekkel teljesítette az első két fordulót a VLS Veszprém a 2022/2023-as szezonban. Major Norberték a nyitányon Balatonfüreden nyertek, majd a Kaposvárt fektették két vállra ideiglenes otthonukban, Ajkán. Mindkét találkozó 2-0-ás eredményt hozott.

Ami az NB I-es zalaegerszegiek második csapatát illeti, a fiatalok szintén veretlenül várták a harmadik kört: előbb döntetlent játszottak a Zsámbékkal, majd legyőzték a Nagykanizsát.

A vendégek rögtön a meccs elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, bár nem játszottak hibátlanul, látszott, hogy csak idő kérdése, mikor kerülnek előnybe.

Ez a 16. percben történt meg. Gálfi elfutott a jobb szélen, a hosszú oldalon Major Norbert érkezett, pontos labdát kapott és közelről a kapuba lőtte a játékszert, 0-1.

A 24. percben középen bontotta meg a hazai védelmet a VLS. Major fordult le, kicselezte a védőjét, a kapust elfektette és a kapuba gurított, 0-2.

Még az első félidőben tovább növelte előnyét a bakonyi alakulat.

A 42. percben egy kontra után Molnár Balázs előtt adódott nagy terület a bal oldalon, pontos beadására Végh Tibor érkezett és a rövidbe helyezett, gyors és remek támadás, 0-3.

A folytatásban cserékkel frissítette csapatát Pető Tamás és a veszprémiek továbbra is a kezükben tartották a mérkőzést.

Ez a 79. percben újabb találatban mutatkozott meg. Hosszú vendégindítás után Németh kapus tisztázott, tette ezt rosszul, mert a labda Lőrincz Attilához került, aki levette azt, majd 30 méterről beemelte az üres kapuba, 0-4.

A folytatásban több helyzetet is kidolgozott a VLS, köztük ziccerek is akadtak, azaz a siker még nagyobb arányú is lehetett volna. Összességében rendkívül magabiztosan játszott a Veszprém, amely legközelebb, szerdán (17.30) a Budaörsöt fogadja.