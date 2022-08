Az Ajkarendeki BMX Cross SE 10 esztendős versenyzője, aki fiatal kora ellenére nemzetközi versenyeken már sokszor bizonyított, Bujáki Bence edzővel utazott a bajnokságra. Az edző elmondta, a három egymást követő selejtező már most sem jelentett nagy kihívást Flóra számára, hiszen rendkívül gördülékenyen vette az akadályokat. Az eredmény ennek ellenére nem a várt szerint alakult, hiszen a döntőbe nem jutott be az ajkarendeki sportoló, de nem keseredtek el, ugyanis ebben a sportágban is szerencsén is sok múlik.