Az egylet – akkor még Zeljko Lukajic dirigálta, sok nehézséggel küzdött – felnőttköre legutóbb nyolcadik lett az NB I piros csoportjában, majd a holt idényben alaposan kicserélődött. Időközben többektől elköszöntek, ám ami fontosabb, érkezett két grúz játékos – 2024 nyaráig –, a 21 éves erőcsatár-center, Nika Ratiani (214 centi, 90 kiló) és a nálánál négy évvel fiatalabb, hármas-négyes poszton bevethető Saba Narimanidze (202 centi, 80 kiló). Visszatért a veszprémi klubhoz a legutóbb Bonyhádon pattogtatott Orgona Gergő, illetve Madár András, ő tavasszal az A csoportos nyíregyháziaknál szerepelt. A „visszacsábítottak” kétéves kontraktust írtak alá, a csapatkapitány Szabó Péter további három évvel „toldotta” meg a szerződését, ám Szeifert Zalán és Birkás András is hosszabbított. A helyi utánpótlás-nevelő műhelytől, a VUKE-tól négyen jöttek fel a felnőttekhez: Végh Mátyás, Kiss Levente, Varga Ádám és Nagy-Zsugya Ádám. Ez is igazolja, hogy a VKK filozófiájának fontos része a saját nevelésű játékosok szerepeltetése, a rendszerbe történő beépítésük.

A társaságnak az a 25 éves Naményi Márk lett a vezetőedzője, aki szintén a klubnál ismerkedett meg a sportági alapokkal. Eddig az utánpótlásvonalon dolgozott, az előző két idényben az U20-as gárdánál, ám a „nagyoknál” volt már másod- és ideiglenes vezetőedző is. – Ezek az alkalmak jó tapasztalatszerzési és tanulási lehetőséget biztosítottak számomra, de mégis volt bennem némi félsz, hogy a közösség vajon miként fogad most, vevő lesz a gondolataimra?! A kérdőjelek szerencsére hamar eltűntek, a közös munkában eddig mindenki partner volt. Sokat tervezgettem előzetesen, taktikákon és edzésterveken dolgoztam, hogy minél jobb közösséget alakíthassak ki – mondta Naményi Márk, aki egy hároméves terv megvalósításán fáradozik, aminek végén egy feljutásra is esélyes alakulattal szolgálhat.

Az alapozás során a megfelelő kondíció megszerzésén volt a hangsúly, majd a fizikai feladatok elvégzése után a labdák is előkerültek a szertárból. Soraikban Szabó és Madár képviseli a rutint, a többiek 24 év alattiak, a szakvezető azonban mind több felelősséget szeretne rájuk tenni. Most azért dolgoznak, hogy a kereten belül egyensúly jöjjön létre, egység teremtődjön. Az idősebbek a hozzáállásukkal példát mutathatnak a fiataloknak. Egyelőre a terv szerint haladnak, tudják, hogy mit kell csinálniuk annak érdekében, hogy elérjék a céljaikat, a felsőházi rájátszást, vagyis, hogy a nyolc legjobb csapat közé kerüljenek. Fontos, hogy a sportolók áldozatot hozzanak a közösségért, mindenki a sorba beállva végezze a teendőit. A szeptember végi bajnoki rajtig három tesztmérkőzés vár rájuk (szeptember 4-én, 16 órakor a BKG Príma Akadémiát fogadják a Vetési gimnáziumban), mikor is tovább csiszolhatják a csapatjátékukat.

Forrás: Veszprémi Kosárlabda Klub

– Rendre meghallgatom a fiúk véleményét, ám a végső döntéseket mindig én hozom meg, a felelősséget nekem kell vállalnom. Mindennek az alapja a csapatszintű védekezés, tehát a hátsó alakzatunkra nagyon odafigyelünk, a fiatalságunkból pedig próbálunk előnyt kovácsolni, az ellenfeleknél gyorsabb tempót diktálni. Örömmel látom, hogy a játékosaim elszántak és motiváltak, így van esélyünk arra, hogy egy sikerre éhes, a végsőkig küzdő csapatunk legyen. Szerintem nincs rajtunk nagy nyomás, elvárási kényszer. A múltat magunk mögött hagytuk, és kizárólag a következő szezonra koncentrálunk. A szimpatizánsainktól azt kérnénk, hogy legyenek velünk türelmesek, hiszen még csak az út elején járunk, a biztatásuk ugyanakkor nagy lökést adhat nekünk.